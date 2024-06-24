Fatih açıklarında su alan tekne battı: 8 kişi kurtarıldı

İstanbul'un Fatih ilçesinde Ahırkapı açıklarında, saat 13.00 sıralarında, içerisinde 8 kişinin yer aldığı tekne henüz bilinmeyen nedenle battı. Teknede bulunan 8 kişi Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından kurtarıldı.

İstanbul'da Fatih Ahırkapı açıklarında içerisinde 8 kişinin olduğu belirtilen tekne battı.

Olay saat 13.00 sıralarında Fatih Ahırkapı açıklarında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Ahırkapı önlerine gelen 19 metre boyundaki Türk Bayraklı ‘Yazıcılar’ isimli tekne saat 13.30 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle su alamaya başladı.

TEKNEDE BULUNAN 8 KİŞİ KURTARILDI

İçerisinde 8 kişinin olduğu ifade edilen teknenin kaptanı telsizden yardım istedi. İhbarı alan Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri olay yerine gelerek teknede bulunan 8 kişiyi bota alarak kıyıya çıkardı.

Tekne kaptanının yardım çağrısı sonrası konuşmalar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Sağlık kontrolünden geçirilen 8 kişinin herhangi bir sağlık sorunu olmadığı belirtildi.