Fatih Akın'dan Ayşe Barım açıklaması: Kavala ile benim filmim için görüşmüştü, suçlamalar saçmalık

Hamburg doğumlu dünyaca ünlü yönetmen Fatih Akın, Türkiye’ye seyahat etme konusunda ciddi kaygıları olduğunu dile getirdi. Cannes Film Festivali’nde yeni filmi 'Amrum'un prömiyerinin ardından Fransız haber ajansı AFP’ye konuşan Akın, hakkında resmî bir yakalama kararı olmadığını belirtmesine rağmen, yine de tutuklanma ihtimalinden endişe duyduğunu söyledi.

DW Türkçe'nin AFP'den aktardığına göre 51 yaşındaki Türkiye kökenli Alman yönetmen, bu korkusunun temel nedenlerinden birinin, uzun süredir birlikte çalıştığı menajeri Ayşe Barım’ın tutuklanması olduğunu vurguladı.

AYŞE BARIM'IN TUTUKLANMASINA TEPKİ GÖSTERDİ

Barım’ın siyasi bir figür olmadığını, hatta politikayla yakından uzaktan ilgisi bulunmadığını ifade eden Akın, "O sadece bir menajer, bir yetenek ajansı sahibi; neoliberal bir kapitalist” sözleriyle Barım’ın suçlamalarla ilişkilendirilmesini anlamsız bulduğunu dile getirdi.

Ayşe Barım, Gezi Direniş ile ilgili yürütülen bir soruşturma kapsamında “hükümeti devirmeye teşebbüse yardım” iddiasıyla 28 Ocak’tan bu yana tutuklu bulunuyor. Savcılık, Barım’ın şirketine bağlı oyuncuları eylemlere katılmaya teşvik ettiğini ve Osman Kavala ile yaptığı telefon görüşmelerini delil olarak gösteriyor. Barım’ın ilk duruşması 7 Temmuz’da yapılacak ve hakkında 30 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

"KAVALA İLE BARIM BENİN FİLMİM İÇİN GÖRÜŞMÜŞTÜ"

Fatih Akın, Barım ile Kavala arasındaki görüşmelere de değindi. Barım'ın Kavala ile 39 kez telefonla görüşmekle suçlanmasının "saçmalık" olduğunu dile getiren Akın, “O 39 telefon görüşmesi benim 2013 yapımı filmim 'Kesik' yüzündendi. Kavala filmi kısmen finanse etti, Barım da menajerim. O temaslar bana hizmet etmek içindi. Şimdi ikisi de hapiste ve ortak payda benim” diyerek kendisinin dolaylı olarak suçlama konusu yapıldığını ifade etti.

Hakkındaki suçlamaları reddeden Barım savcılık sorgusunda, Kavala ile irtibatının yönetmen Fatih Akın'ın 2013 yapımı "Kesik" filmiyle ilgili olduğunu belirterek, "(Filmin) galasını Nişantaşı Citys'te, after party'sini ise Osman Kavala'ya ait Cezayir isimli iş merkezinde yapma kararı aldık. Osman Kavala ile irtibatım bundan ibarettir. Binanın kullanımıyla ilgili görüşmeler... O tarihten önce ve sonra Osman Kavala ile irtibatım yoktur. Bahse konu görüşmeler Gezi'den bir yıl sonra, film üzerine olmuştur" demişti.

"ARTIK MAFYATİK BİR YAPI TARAFINDAN YÖNETİLEN BİR ÜLKE"

Türkiye'de savcıların kendisini de AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı devirmeye çalışmakla itham edebileceğini düşündüğünü belirten Akın, “Oraya gitmesem daha iyi. Artık mafyatik bir yapı tarafından yönetilen bir ülke haline geldi, her şey mümkün” dedi. Akın ayrıca, bazı siyasetçilerin iktidarda kalmak uğruna savaşı bile göze alabildiğini, Erdoğan’ın da onlardan biri olduğunu iddia etti.

Fatih Akın, Türk kültürünü ve diasporadaki Türkiye kökenlileri sinema yoluyla dünya sahnesine taşıdığı için pek çok kişinin kendisiyle gurur duyduğunu belirtti.