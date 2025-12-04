Fatih Akın'ın yeni filmi yarın vizyona giriyor

Fatih Akın'ın yeni filmi Amrum yarın vizyona giriyor.

12 yaşındaki Nanning’in İkinci Dünya Savaşı'nda yaşadıklarını anlatan ve gerçek bir hikâyeyi temel alan filmin başrollerinde Jasper Billerbeck, Laura Tonke, Lisa Hagmeister, Kian Köppke, Matthias Schweighöfer ve Diane Kruger bulunuyor.

Cannes Film Festivali’nde prömiyer yapan film Avustralya, Yeni Zelanda, Hindistan, Latin Amerika, Portekiz, İskandinavya, İtalya, Yunanistan, Türkiye ve Ukrayna gibi birçok ülkeye satılmıştı.