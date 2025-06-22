Fatih Altaylı adliyeye sevk edildi

Gazeteci Fatih Altaylı,, kendisine ait Youtube kanalında söylediği sözler nedeniyle "cumhurbaşkanını tehdit" suçundan başlatılan soruşturma çerçevesinde adliyeye sevk edildi.

Gazeteci Fatih Altaylı hakkında, kendisine ait Youtube kanalında yayınlanan bir videodaki konuşmasında AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı hedef alarak tehdit içerikli sözler sarf ettiği iddiasıyla ‘cumhurbaşkanını tehdit’ suçundan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından re’sen soruşturma başlatılmıştı. Altaylı, dün (21 Haziran Cumartesi) akşam saatlerinde soruşturma kapsamında gözaltına alınmıştı.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Altaylı, üzerine atılı suçlamadan, Çağlayan’da bulunan İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edildi. Altaylı, ilerleyen saatlerde savcılıkta ifade verecek.

Altaylı'nın ifadesinde "Söz konusu yayın ve cümleler bana aittir, ancak Cumhurbaşkanını ne tehdit nede hakaret maksadım vardır. Bir araştırma şirketinin yapmış olduğu ankette vatandaşlara Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kaydı Hayat şartı ile Cumhurbaşkanlığı yapmasına onay verip vermedikleri sorulmuş, vatandaşların yüzde yetmişi de böyle bir Anayasa değişikliğine onay verip vermeyeceklerini söylemişti. Bende bu konu ile ilgili yorumumda Türk halkının tanzimattan bu yana oy kullanarak Devlet yönetiminde etkin olmayı sevdiğini ve benimsediğini ve herhangi bir kişiye kendi isteği ve denetimi dışında Devlette üst düzey görev yapma iznini peşinen vermekten hoşlanmadığını söyledim" dediği öğrenildi.

FATİH ALTAYLI NE DEMİŞTİ?

Gazeteci Fatih Altaylı YouTube yayınında Erdoğan’ın ömür boyu görevde kalmasına ilişkin kamuoyu eğilimini yorumlamıştı.

Altaylı videoda, “Cumhurbaşkanı Erdoğan ömür boyunca Cumhurbaşkanlığına devam etsin mi? Halkın %70'i buna karşıymış. Bu oran çok da şaşırtıcı değil. Çünkü şu anda AKP seçmeninin önemli bir bölümü ve MHP seçmenin bir kısmı dışında böyle bir fikri destekleyen kimse yok. Bu millet, geçmişte padişahını boğmuş bir millettir. Hoşuna gitmediği zaman, istemediği zaman... Boğulan, suikaste kurban giden, ya da intihar ettiği öne sürülen çok sayıda Osmanlı padişahı var” ifadelerini kullanmıştı.