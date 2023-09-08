Fatih Altaylı: AKP'de yapılan bütün anketlerde Ekrem İmamoğlu önde

Gazeteci Fatih Altaylı, "İktidar partisinin yaptırdığı hemen hemen tüm anketlerde, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yarışında Ekrem İmamoğlu önde görünüyor" bilgisini paylaştı. Altaylı, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Efkan Ala’yı İstanbul için kurduğu özel birimin başına getirdiğini belirtti.

Gazeteci Fatih Altaylı, AKP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için yaptırdığı bütün anketlerde Ekrem İmamoğlu'nun önde olduğunu yazdı.

Altaylı, "Akşener’in açıklaması Saray’a müjde oldu" başlıklı yazısında, Meral Akşener'in açıklamalarını değerlendirdi.

"Meral Akşener’in “Yerel seçimlerde 81 ilde kendi adayımızı çıkaracağız” cümlesi zannederim en çok AK Parti Genel Başkanı’nı heyecanlandırmıştır" diyen Altaylı, "Çünkü parti genel başkanı olarak şu anda Tayyip Erdoğan’ın en büyük sorunu ve kafasındaki en önemli konu, yerel seçimlerde İstanbul’u kazanmak" ifadelerini kullandı.

"İMAMOĞLU ÖNDE"

Kulis bilgisi aktaran Altaylı, şunları söyledi: "Benden duymuş olmayın ama iktidar partisinin yaptırdığı hemen hemen tüm anketlerde, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yarışında Ekrem İmamoğlu önde görünüyor. Kiminde 1, kiminde 2, kiminde 3 puan önde."

"EFKAN ALA ÖZEL BİRİMİN BAŞINA GETİRİLMİŞ"

"Erdoğan için İstanbul o kadar önemli ki, Ankara falan umurunda değil. Bütün enerjiyi İstanbul’a yoğunlaştırmış durumda" ifadeisini kullanan Altaylı, şunları söyledi:

"Bu yüzden de Efkan Ala’yı İstanbul için kurduğu özel birimin başına getirmiş. Ala da kendi kurduğu bir kadro ile İstanbul için doğru adayı belirlemek ve kenti yeniden AK Parti’ye kazandırmak için yoğun bir faaliyet içinde."