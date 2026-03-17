Fatih Altaylı beyin ameliyatına alındı

Gazeteci Fatih Altaylı'nın beynindeki ur nedeniyle bu sabah saatlerinde ameliyata alındığı öğrenildi.

Haberi, Halk TV'de yayımlanan programda gazeteci İsmail Saymaz duyurdu.

Saymaz, Fatih Altaylı'nın beyninde daha önceleri tespit edilen kütlenin cezaevinde olduğu süre içinde büyümesi ve beyne baskı yapması sonucu bu sabah saatlerinde ameliyata alındığını ve saat sabah 09.00 suları itibarıyla ameliyatın sürmekte olduğunu ifade etti.

"UMARIM ÇABUCAK BİTER"

Ameliyattan kısa bir süre önce Altaylı ile görüştüklerini ifade eden Saymaz şunları aktardı:

"Fatih abiye de çok geçmiş olsun. Bu sabah itibarıyla beyin ameliyatına girdi. Bunu aktarmış olayım. Saat 7'de ameliyata alındı ve ameliyatı devam ediyor.

Kendisinin uzun süredir beyninde kötü huylu olmayan bir ur varmış. Fakat cezaevi sürecinde bu kütlede büyüme tespit etmişler. 2,5 santime kadar ulaşmış ve beyine baskı yapar hale gelmiş. Bu nedenle kendisi sabah saatlerinde ameliyata alındı.

Ben de kendisine sordum, “Nasıl bir ameliyat, ağır bir ameliyat mı?” diye ama bana yanıt olarak “Dışarıdan bakıldığında basit bir işlem, umarım çabucak biter” yanıtını verdi"