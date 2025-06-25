Fatih Altaylı: "Bu kritik dönemde sesimi kesmek istediler"

Silivri'de tutuklu bulunan gazeteci Fatih Altaylı, Medyascope'tan Ruşen Çakır'ın sorularını yanıtladı.

Altaylı, tutuklanmasından 1 hafta önce İspanya'da olduğunu, bazı AKP'li arkadaşlarının kendisine ulaştığını belirterek şunları söyledi:

"Adliyeye gelmeden ben de en fazla adli kontrol bekliyordum. Ama adliyede havayı görünce anladım. Aslında bekliyordum. Bir hafta önce İspanya’daydım. AKP’den tanıdığım bazı dostlar arayıp 'Gelme tutuklayacaklar' diye haber yolladı. Bunu duyunca sinirlendim ve geldim."

"BU KRİTİK DÖNEMDE SESİMİ KESMEK İSTEDİLER"

Altaylı, tutuklanmasının ardından kendi YouTube kanalında boş koltuk gösterilen yayının yaklaşık 1.5 milyon izlenmesi hakkında ise, "Zannederim etkimden korkuyorlar. Bu kritik dönemde sesimi kesmek istediler. Muhalefete akıl verdiğimi düşünüyorlar ama farkında değiller ki ben sadece muhalefete değil, onlara da tavsiyelerde bulunuyorum" diye konuştu.

Fatih Altaylı, tutuklanmasının ardından RTÜK'ün, YouTube kanalına lisans için 72 saat süre vermesini ise yargıya taşıyacağını söyledi ve "RTÜK, 1 milyon YouTube yayıncısından istemediği bir şeyi sadece benden istiyor. Tam bu döneme uygun AKP adaleti. Hukukçularımız inceliyor. Yasal her şartı yerine getiririz. Yasal olmayan talepleri yargıya taşırım" dedi.

“CÜBBELİ’NİN BEDDUASI TUTUYOR AMA DUASI KABUL OLMUYOR”

Altaylı, HaberTürk'te birkaç kez konuk aldığı ve kamuoyunda Cübbeli Ahmet olarak bilinen şahsın kendisi hakkındaki değerlendirmesine ise şu yanıtı verdi.

"Duymadım ama anlattılar. Cübbeli son olarak beni aradığında kızı için bir saat için aracılık istemişti. En ünlü ve en pahalı bir İsviçre markasının, pırlanta kaplı bir modeliydi. Piyasa fiyatı çeyrek milyon dolar. Herhalde saati alamadığı için kızmıştır. Eğer nefesi dediği kadar kuvvetli ise önce kendisine şifa versin. Ölüm korkusu ile hastane hastane geziyor. Galiba bedduası tutuyor ama duası kabul olmuyor."