Fatih Altaylı: "Cezaevinden çıktıktan sonra günlük siyasi yorum programlarına devam etmeyeceğim"

Gazeteci ve Halk TV yazarı İsmail Saymaz, Silivri Cezaevi’nde tutuklu bulunan gazeteciler Fatih Altaylı ve Merdan Yanardağ’ı ziyaret etti. Saymaz, ziyaretin detaylarını Ebru Baki’nin sunduğu Para Siyaset programında paylaşarak, Altaylı’nın gelecekteki yayıncılık tercihine ilişkin bir bilgiyi aktardı.

Saymaz Fatih Altaylı’nın sağlık durumunun iyi olduğunu ve görüşme sırasında kendisine “Bir mesaj iletmek ister misin?” diye sorduğunu belirtti.

Altaylı'nın, uzun yıllardır sürdürdüğü günlük siyasi yorum programlarına devam etmeyeceğini söylediğini, bu tercihin ardında ise "mevcut siyasi iklimin müsait olmadığını düşündüğünü" ifade etti.

İsmail Saymaz, Altaylı’nın değerlendirmesini şöyle aktardı:

“Yani o işte bir 7 ay daha kalacağını, 7-7,5 ay daha kalacağını düşünüyor. Dedi ki 'çıktıktan sonra günlük siyasi nitelikte yorum programlarına devam etmeyeceğim.'”