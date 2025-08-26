Fatih Altaylı'dan 'Aziz İhsan Aktaş' iddiası: Aralarında AKP'lilerin de olduğu 50 yeni isim vermiş

Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan gazeteci Fatih Altaylı, Aziz İhsan Aktaş ile ilgili yeni iddiaları gündeme getirdi.

Silivri Cezaevi'nden gönderdiği notta Altaylı, "Aziz İhsan Aktaş'la ilgili yepyeni dedikodular var. İddia şu: Aziz İhsan Aktaş'ın yeni ifadeler verdiği ve bu ifadelerinde şimdiye kadar bahsetmediği 50 yeni isimden söz ettiği konuşuluyor" dedi.

"Hatta bu isimler arasında AK Partili belediye başkanları ya da siyasetçilerin olduğu da dedikodulara yansıyor. AK Partili ve Cumhur İttifakı'ndan isimler" diyen Altaylı, "Bazı güvenilir gazeteciler şu anda hesaplaşmanın savunma sanayine kaydığını söylüyorlar. Tüm bu olaylar çok karanlık, çok gizli alanlarda seyretmeye başladı" ifadelerini kullandı.

"YARGILAMALAR HIZLI BAŞLAMAYABİLİR"

AKP'li Şamil Tayyar'ın iddianame ve yargılamaların başlaması ile ilgili verdiği tarihleri değerlendiren Altaylı, "İddianameler 1 Eylül - 3 Ekim'de mahkemeye sunulur diyor Tayyar. Yargılamaların da ekim ayında başlayacağını ima ediyor. Genel kanaat de böyle oluştu. Ancak bu iyimser bir tahmin" dedi.

Altaylı, şöyle devam etti: "İddianameler eylülde verilse bile muhtemelen bunlar kalın kapsamlı iddianameler olacak. Sonra bu iddianameler şans eseri bir mahkemeye düşecek. Bir ağır ceza mahkemesine. Sonra mahkeme heyeti bu iddianameleri okuyacak. Ya kabul edecek ya da bu olmamış diyerek savcılığa geri yollayacak. Diyelim ki kabul etti. O zaman da bir yargılama tarihi verecek. Bir ay mı, 5 ay mı bilmiyoruz. Ümit Özdağ'ın iddianame kabulünden sonra dava tarihi yanlış hatırlamıyorsam 2-3 ay sonraya verilmişti. Benim iddianame yarım sayfalık bir bant çözümünden ibaretti. Temmuz ortalarında yazıldı, ağustos başında kabul edildi. Mahkeme günü olarak 3 Ekim verildi. Yani yargılamalar o kadar hızlı başlamayabilir."

Fatih Altaylı, son olarak şunları söyledi: "Başladıktan sonra ilk serbest kalması beklenenler Ahmet Özer, Emrah Şahan, Buğra Gökçe ve Zeydan Karalar olabilir. Çünkü bu kişilere yönelik iddialar çok ama çok zayıf. Ben bu listeye İnan Güney'i de eklerim."