Fatih Altaylı'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na yanıt: AKP'ye hizmet eden bir piyon

Gazeteci Fatih Altaylı, “Bilerek ya da bilmeyerek AKP’ye çalışıyor, muhtemelen bilerek" sözlerine çok sert yanıt veren CHP'nin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu için “AKP’ye hizmet eden bir piyon olduğunu net bir şekilde ortaya koydu” dedi.

Kılıçdaroğlu'nun eleştirilerinde işaret ettiği dönemlerin ardından defalarca kendisine konuk olduğunu da vurgulayan Altaylı “Mesajları duruyor bende, çıkarırım utanır!” dedi.

Kılıçdaroğlu'na dava açacağını da ifade eden Fatih Altaylı, “Beni haklı çıkaracak daha iyi bir hamle yapamazdı. Yeniden CHP’yi ele geçirme yönündeki çıkarına nereye çok ağır dokunduysam eğer çıldırmış. Bunların hesabını yargıda verecek” diye konuştu.

NE OLMUŞTU?

Fatih Altaylı'nın "Beni dövseydi onu affederdim ama kendisini hiç affetmiyorum. Çünkü o AK Parti’nin adamı, vatan haini" sözlerine yanıt veren Kemal Kılıçdaroğlu, Altaylı için, "Merkepler adam olur, sen adam olmazsın; Parayla işim olsa, seni satın alır, saraya karşı bağlardım; Kalemin satılık. Ruhun satılık. Hatta küfür yuvası ağzın bile satılık" gibi ifadeler kullanmıştı.