Fatih Altaylı'dan mutlak butlan yorumu: "Erdoğan, Trump'la görüşünce anladım"

Gazeteci Fatih Altaylı, CHP'ye yönelik mutlak butlan kararına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

YouTube kanalında yaptığı program konuşan Altaylı, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD Başkanı Donald Trump'la telefon görüşmesinin ardından mutlak butlan kararının geleceğini tahmin ettiğini söyledi.

Altaylı, yaptığı değerlendirmede, "2025 Mart'ında İmamoğlu'nun gözaltı alınmasından önce Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump'la bir görüşme yapmıştı. Dün de yani bu karardan önce de yine bir Trump görüşmesi oldu. Trump görüşmesi olunca ben gazeteci arkadaşlara dedim ki butlan tamam" ifadelerini kullandı.

SEÇİM TAHMİNİ

"45 gün içinde AK Parti'nin seçime gideceği konuşuluyor ama buna ihtimal vermiyorum" diyen Altaylı, "Gidebilir mi seçime? Gidebilir. En erken kasım ayında gider. Kasım'dan önce ben bir seçim olacağını düşünmüyorum. Bir de AK Parti, kasım seçimlerinin uğuruna inanıyor. Yani AK Parti'nin böyle inançları olduğunu ben biliyorum. Çünkü kasım dışındaki seçimlerde hep sıkıntı çıktı onlara. Kasım seçimlerini ise hep kazandılar" diye konuştu.

Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile 20 Mart'ta telefonda görüşmüştü.