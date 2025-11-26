Fatih Altaylı davasında karar: 4 yıl 2 ay hapis ve tutukluluğa devam!

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan tehdit içerikli sözler sarf ettiği iddiasıyla tutuklanan gazeteci Fatih Altaylı bugün (26 Kasım Çarşamba) ikinci kez hakim karşısına çıktı.

Duruşma, Silivri'deki mahkeme salonunda gerçekleşiyor.

Altaylı'nın yargılandığı davanın ilk duruşması 3 Ekim tarihinde görülmüş, tutukluluğa devam kararı veren mahkeme davayı bugüne ertelemişti.

Fatih Altaylı'nın avukatları mütalaaya karşı yazılı savunmayı mahkemeye sundu.

22 Haziran tarihinden beri tutuklu bulunan gazeteci Fatih Altaylı hakkında bugünkü duruşmada karar verilmesi bekleniyor.

ORTAYLI, ŞENGÖR VE BARDAKÇI DA KATILDI

İlber Ortaylı ve Celal Şengör de duruşmanın yapılacağı Silivri'deler

Altaylı'nın programlarına sık sık konuk olan İlber Ortaylı ve Celal Şengör'ün de, Altaylı'nın duruşmasına katılmak için Silivri'de oldukları görüldü.

İki ismin yanısıra tarihçi ve Cumhurbaşkanı başdanışmanlarından Murat Bardakçı da duruşma salonuna geldi.

CHP Milletvekilleri Utku Çakırözer ve Sezgin Tanrıkulu da duruşma salonunda bulunanlar arasında.

DURUŞMA BAŞLADI

Fatih Altaylı saat 10:45'te alkışlarla duruşma salonuna girdi.

10:00'da başlaması gereken duruşma bir süre gecikme ile 10:50'de başladı.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın avukatı da duruşmaya katıldı.

Savcılık, sunduğu esas hakkında mütalaasını tekrar ederek Fatih Altaylı’nın “cumhurbaşkanına tehdit” suçundan 5 yıldan az olmamak kaydıyla hapisle cezalandırılmasını ve tutukluluk halinin devamını talep etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın avukatı da savcılığın talebine katıldıklarını bildirdi.

ALTAYLI: "SİLİVRİ'YE HOŞGELDİNİZ"

Fatih Altaylı kimlik tespiti ve işlemlerin ardından savunmasına başladı. Sözlerine Silivri'ye hoşgeldiniz diye başlayan Altaylı devamında şunları söyledi:

"Silivri’ye hoşgeldiniz… Cumhurbaşkanlığı koruma Daire Başkanlığı’ndan 4-5 bin civarında polis çalışıyor. Gazeteci arkadaşlardan rica ettim benim programımdan sonra Cumhurbaşkanı’nın programında değişiklik olmuş mu diye. Avukatlarım aracılığıyla çıkarıp yolladılar, programında ufak bir değişikliği yok. Cumhurbaşkanı’nın benim konuşmamdan korkup tehdit olarak algılayacağı bir şey yok. Böyle bir etkim de yok. Karşınızda duran bir vatandaşım ben. Cumhurbaşkanı korkan biri değil, kaldı ki tarihi bir örnekten niye korksun. Hem bana hem de Cumhurbaşkanı’na haksızlık yapılıyor diye düşünüyorum.

Suçlanmamam gerekirken karşınızda olmamı çok gereksiz buluyorum. Herhangi bi tehdit kastım olmadığı çok açık. Beraatımı talep ediyorum."

ALTAYLI’NIN AVUKATLARI SAVUNMA YAPTI

Altaylı'nın sözlerinin ardından avukatlarının savunmalarına geçildi. Avukat Ömer Teker savunmasında şu ifadeleri kullandı:

"Müvekkilim 158 gündür tutuklu bulunuyor. Bugüne kadar geldiğimiz noktada mevcut delilin dışında başka bir delil dosyaya sunulmadı. Zaten dosyada da tek bir delil mevcut. Ortada maddi unsurları oluşmuş bir suç da yok. Müvekkilimin programında sarf ettiği sözlerden Cumhurbaşkanı’nın korkmuş olabileceği abesle iştigal. Müvekkilimin beraatını talep ediyorum."

Avukatların savunmalarına devam edildi. Aradan önce savunmalarda son sözü alan Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı, avukat Erinç Sağkan, "Sayın Altaylı'nın söylemlerinin tehdit niteliğinde olmadığını meslektaşlarımız anlattı. İlk günden itibaren sağından solundan kopartılarak bazı cümlelerin bir araya getirilmesiyle karşı karşıyayız. Bu mütalaa başında itibaren devam eden hukuka aykırılıkların aynası olmuştur. Velev ki iddia makamının dediği gibi bir anlam olsun, burada mutlak imkansızlık söz konusudur. Suç tipi bakımından suçun hem maddi hem manevi unsurları oluşmamıştır. Sayın Altaylı'nın kaçma şüphesi yoktur, kaçma şüphesi somut olguyla ortaya konulamamış. Tutukluluk tamamen hukuka aykırı, basın özgürlüğü anlamında da tüm basına gözdağı. Bu tutukluluk artık bir cezalandırmaya dönüştü" dedi.

Tüm avukatların savunmaları yapıldıktan sonra son sözü sorulan Altaylı "Avukatlarımın görüşlerine aynen katılıyorum. Beraatımı talep ediyorum." dedi.

KARAR BEKLENİYOR

Duruşmaya ara verildi. Ardından karar açıklanması bekleniyor.

DURUŞMA YENİDEN BAŞLADI

Aranın ardından 12:56'da duruşma yeniden başladı.

Gazeteci Fatih Altaylı alkışlarla yeniden sanık kürsüsündeki yerini aldı.

Mahkeme heyeti de salondaki yerini aldı.

4 YIL 2 AY HAPİS CEZASI VE TUTUKLULUĞUN DEVAMINA KARAR VERİLDİ

Fatih Altaylı'nın duruşmasında mahkeme heyeti kararını açıkladı. Altaylı'ya 4 yıl 2 ay hapis cezası ve tutukluluğun devamına karar verildi.

Altaylı kaçma şüphesi olduğu gerekçesi jandarma görevlileri tarafından salondan çıkarıldı.

Mahkeme heyeti de kararın ardından hızlıca salonu terketti.

NE OLMUŞTU?

Gazeteci Fatih Altaylı bir YouTube yayınında Erdoğan’ın ömür boyu görevde kalmasına ilişkin kamuoyu eğilimini yorumlamıştı.

Altaylı videoda, “Cumhurbaşkanı Erdoğan ömür boyunca Cumhurbaşkanlığına devam etsin mi? Halkın %70'i buna karşıymış. Bu oran çok da şaşırtıcı değil. Çünkü şu anda AKP seçmeninin önemli bir bölümü ve MHP seçmenin bir kısmı dışında böyle bir fikri destekleyen kimse yok. Bu millet, geçmişte padişahını boğmuş bir millettir. Hoşuna gitmediği zaman, istemediği zaman... Boğulan, suikaste kurban giden, ya da intihar ettiği öne sürülen çok sayıda Osmanlı padişahı var” ifadelerini kullanmıştı.

Bu sözler Cumhurbaşkanı başdanışmanı Oktay Saral tarafından hedef gösterilmiş, 21 Haziran sabahında Saral sosyal medya hesabından Altaylı'yı hedef alan sözler söylemişti.

Saral, Fatih Altaylı'nın programından bir bölüm kesit paylaşarak "Altaylıııı!Suyun ısınmaya başladı" ifadelerine yer vermişti.

Altaylı aynı gün gözaltına alınmış ve ertesi gün çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Silivri'ye sevk edilmişti.

Altaylı'nın 3 Ekim'de görülen ilk duruşmasından karar çıkmamış, dava bugüne ertelenmişti.