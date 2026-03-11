Fatih Altaylı duyurdu: "İlber Ortaylı'nın sağlık durumu ciddi"

Giriş / Abone Ol
Tarihçi İlber Ortaylı'nın ciddi sağlık sorunlarıyla mücadele ettiği ortaya çıktı. Ortaylı'nın yakın dostu gazeteci Fatih Altaylı, ""Dualarınızı ve iyi dileklerinizi esirgemeyin" dedi.

  • 11.03.2026 09:40
  • Giriş: 11.03.2026 09:40
  • Güncelleme: 11.03.2026 09:46
Fotoğraf: AA

Gazeteci Fatih Altaylı, Tarihçi İlber Ortaylı'nın ciddi sağlık sorunlarıyla mücadele ettiğini yazdı.

Altaylı, Ortaylı için "Dualarınızı ve iyi dileklerinizi esirgemeyin" dedi.

"ÇOK CİDDİ"

Altaylı şunları yazdı:

"Sevgili okurlar, canımın parçası, çok sevgili dostum, hepinizin, hepimizin çok sevdiği İlber Ortaylı hocamız birkaç gündür çok ciddi sağlık sorunları ile mücadele ediyor.

Eğer inanıyorsanız dualarınızı, inanmıyorsanız iyi dileklerinizi kendisinden esirgemeyin."

