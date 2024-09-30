Fatih Altaylı: Ekonomi yönetimi enflasyonun düşeceğine inanmıyor

Gazeteci Fatih Altaylı, "Ekonominin beklendiği ya da hayal edildiği kadar hızla düzelmeyeceğini ekonomi yönetimi de artık kabullendi" dedi.

Altaylı, bugünkü "Başkası olsa yine gurur duyar mıydınız" başlıklı yazısında ekonomiye yönelik değerlendirmelerde bulundu.

Yazısında yer alan "Ekonomi yönetimi enflasyonun düşeceğine inanmıyor" kısmında ekonomiyi yönetenlerin enflasyonun düşeceğine inanmadığını vurgulayn Altaylı, "2025 yılı için kendi açıkladığı yüzde 17,5’luk enflasyon hedefine kendi de inanmıyor. Tam aksine 5 yıllık kredi için yüzde 40’lık bir faiz öngörülüyor" ifadelerini kullandı.

Altaylı'nın yazısında ilgili bölüm şöyle:

"Anladığım kadarı ile ekonominin beklendiği ya da hayal edildiği kadar hızla düzelmeyeceğini ekonomi yönetimi de artık kabullendi. Biliyorsunuz, vatandaşın satın alma gücü düşüp, maaşlar da iyiden iyiye yetmez hale gelince herkes kredi kartı ile durumu idare etmeye çalıştı ama orada da deniz bitti.

Aylardır uyardığımız üzere bankalar ile kredi kartı sahipleri arasında davalar başladı, millet icralık oldu. Şimdi bir karar alındı ve kredi kartı borçları “yeniden yapılandırılacak”. Yani kredi kartı borçlarınızı 60 ayda ödeyebileceksiniz.

Tabii banka ile anlaşmak kaydı ile. Banka size kredi vererek kredi kartı borcunuzu kapatacak.

Ama ihtiyaç kredisi almış gibi olacak yeniden borçlanacaksınız. Ama en azından bir süre nefes alacaksınız.

Bu işlemi yapmak yani kredi kartı borcunu yeniden yapılandırarak icra takibinden kurtulmak isteyenlerin kredi faizi ise aylık yüzde 3,1. Buna masraflar dahil değil. Masraflar ile birlikte bu rakam 4’ü buluyor.

Masrafları katmasanız bile faiz oranı yıllık yaklaşık yüzde 40. Bunun anlamı açık. Ekonomi yönetimi 2025 yılı için kendi açıkladığı yüzde 17,5’luk enflasyon hedefine kendi de inanmıyor.

Tam aksine 5 yıllık kredi için yüzde 40’lık bir faiz öngörülüyor. Yani ya vatandaştan yüzde 22,5 reel faiz alıp vatandaşı soyacaklar.

Ya da OVP’de 15 olarak gösterip sonra revize ederek 17,5’a çıkardıkları enflasyona inanmıyor ve bize alenen yalan söylüyorlar. Hangisi olursa olsun yine kandırılıyoruz. Ama biliyorum ki, geniş bir kitlenin umurunda bile değil."