Fatih Altaylı, Erdoğan'ın telefonuna dair konuştu: "İnsani bir şey ama şaşırdım"

Fatih Altaylı geçtiğimiz ay geçirdiği beyin ameliyatı sonrası AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisini aramasına ilişkin ilk kez konuştu. Altaylı, "İnsani bir şey ama şaşırdım" dedi.

İzzet Çapa'nın YouTube'da yayınlanan programına katılan Altaylı Erdoğan'ın kendisini aramasına ilişkin şunları söyledi:

Açık söyleyeyim şaşırdım yani sırf ben şaşırmadım herhalde. Herkes şaşırmıştır diye düşünüyorum. Ben Tayyip Bey'i çok eskiden beri tanıyorum. 30 yıldır, belki daha fazla, defalarca bir araya gelmişiz, bir sürü program yapmışız

"FATİH NE YAPIYOR?"

Erdoğan'ın ameliyattan Teke Tek programının editörlüğünü yapan ve uzun süre birlikte çalıştığı Özay Şendir aracılığıyla haberdar olduğunu belirten Altaylı şöyle devam etti:

Yanında da benim eskiden beraber çalıştığım, ‘Teke Tek’in editörlüğünü yapan Özay Şendir varmış. Cumhurbaşkanı Özay Şendir’e ‘Fatih ne yapıyor?’ demiş. ‘İyi, bir ameliyat oldu’ demiş. ‘Ne ameliyatı?’ diye sormuş. ‘Beyin ameliyatı’ deyince de ‘Ara, bir geçmiş olsun diyelim’ demiş. İnsani bir şey ama şaşırdım.

Altaylı ayrıca kendisini aramaya çekinen başka AKP'lilerin de Erdoğan'ın telefonu sonrası kendisini aramaya başladığını ifade etti.

NE OLMUŞTU?

Gazeteci Fatih Altaylı YouTube'da kanalında bir programda sarfettiği sözler gerekçesiyle "cumhurbaşkanını tehdit" gerekçesiyle tutuklanmıştı.

Yaklaşık altı ay kadar tutuklu kalan Altaylı 29 Aralık 2025'te tahliye edilmiş ve 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

17 Mart 2026'da bir beyin ameliyatı geçiren Altaylı'yı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın arayarak "geçmiş olsun" dileklerini ilettiği, Altaylı'nın da Erdoğan'a bilgi vererek kendisine teşekkür ettiği bildirilmişti.