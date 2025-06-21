Fatih Altaylı gözaltına alındı

Gazeteci Fatih Altaylı,, Teşvikiye'deki evinden gözaltına alındı.

Gün içerisinde Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral'ın 'Senin suyun ısındı' dediği Fatih Altaylı gözaltına alındı. Altaylı akşam saatlerinde Teşvikiye'deki evinden gözaltına alınarak Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA YAPILDI

İstanbul Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Fatih ALTAYLI hakkında kendi ismiyle anılan “Youtube” sosyal medya kanalında 20/06/2025 tarihli yayında Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ı hedef alan tehdit içerikli sözleri nedeniyle Cumhubaşkanını Tehdit (TCK md. 310/2 delaletiyle 106/1) suçundan re’sen soruşturma başlatılmış olup adı geçen şahıs İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne verilen talimat gereği bugün yakalanarak gözaltına alınmıştır."

CUMHURBAŞKANLIĞI BAŞDANIŞMANINDAN DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral bu sabah sosyal medya hesabından Altaylı’ya yönelik sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda dikkat çeken ifadeler kullanmıştı.

Saral, Fatih Altaylı'nın programından bir bölüm kesit paylaşarak "Altaylıııı!Suyun ısınmaya başladı" ifadelerine yer vermişti.

FATİH ALTAYLI NE DEMİŞTİ?

Ünlü gazeteci Fatih Altaylı YouTube yayınında Erdoğan’ın ömür boyu görevde kalmasına ilişkin kamuoyu eğilimini yorumlamıştı.

Altaylı videoda, “Cumhurbaşkanı Erdoğan ömür boyunca Cumhurbaşkanlığına devam etsin mi? Halkın %70'i buna karşıymış. Bu oran çok da şaşırtıcı değil. Çünkü şu anda AKP seçmeninin önemli bir bölümü ve MHP seçmenin bir kısmı dışında böyle bir fikri destekleyen kimse yok. Bu millet, geçmişte padişahını boğmuş bir millettir. Hoşuna gitmediği zaman, istemediği zaman... Boğulan, suikaste kurban giden, ya da intihar ettiği öne sürülen çok sayıda Osmanlı padişahı var” ifadelerini kullanmıştı.