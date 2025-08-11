Fatih Altaylı hakkında bir soruşturma daha: 3 yıla kadar hapsi isteniyor

Tutuklu gazeteci Fatih Altaylı hakkında 'yanıltıcı bilgi yaymak' iddiasıyla yeni bir soruşturma başlatıldı.

Gazeteci İsmail Saymaz'ın haberine göre Altaylı hakkında 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

Altaylı hakkındaki soruşturmanın, erişim engeli getirilmesine de gerekçe yapılan 5 Ağustos'taki yayının ardından açıldığını vurgulayan Saymaz, yazısında şunları ifade etti:

"Altaylı hakkında Türk Ceza Kanunu’nun 207 maddesi gereğince yanıltıcı bilgiyi yaydığı iddiası ve bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası istemiyle soruşturma başlatıldı. Bu arada, Altaylı hakkındaki soruşturma, videonun yayınlandığı 5 Ağustos günü başlatılıyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu, mahkemeye gönderdiği yazıda, milli güvenlik ve kamu düzeninin bozulması suçlamasıyla 5 Ağustos’taki yayının ve YouTube kanalının erişime engellenmesini istiyor. İstanbul 6. Sulh Ceza Hakimliği, iki talebe ek olarak, savcılık talep etmediği halde içeriklerin çıkarılmasına da karar veriyor. Altaylı’nın avukatları itiraz etti. YouTube henüz kararı uygulamış değil."

22 Haziran'da tutuklanan Fatih Altaylı hakkında düzenlenen iddianamede “cumhurbaşkanını tehdit” suçlamasıyla 5 yıldan az olmamak kaydıyla hapis cezası talep edildi.

Öte yandan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 7 Ağustos tarihli talebi üzerine, 6. Sulh Ceza Hâkimliği tarafından Fatih Altaylı'nın YouTube kanalı hakkında erişim engeli ve içeriklerin yayından çıkarılması kararı verilmişti.