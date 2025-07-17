Fatih Altaylı hakkında iddianame hazırlandı

Gazeteci Fatih Altaylı hakkında Youtube yayınındaki sözleri nedeniyle “Cumhurbaşkanını tehdit” suçundan 5 yıldan az hapis cezası olmamak şartıyla iddianame hazırlandı.

Gazeteci Fatih Altaylı hakkında, kendisine ait Youtube kanalında yayınlanan bir videodaki konuşması nedeniyle ‘cumhurbaşkanını tehdit’ suçlamasıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından re’sen soruşturma başlatılmıştı.

Altaylı, 21 Haziran Cumartesi günü soruşturma kapsamında gözaltına alınmıştı.

Fatih Altaylı, 22 Haziran Pazar günü ıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.

Ayrıntılar gelecek...