Fatih Altaylı ile İsmail Saymaz hakkında soruşturma

Gazeteci Fatih Altaylı ve İsmail Saymaz hakkında resen soruşturma başlatıldı.

Cumhuriyet'ten Fahrettin Öztürk'ün haberine göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Fatih Altaylı ile İsmail Saymaz hakkında, "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” suçundan soruşturma başlatıldı.

Buna göre, 21 Kasım'da Fatih Altaylı'nın "Enkazdan korkmayan mapustan korkmaz" başlıklı yazısı ve aynı gün Halk TV’de yayınlanan "Rota" isimli programda İsmail Saymaz ifade ettiği ve İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi tarafından yapılan açıklamayla yalanlanan, "Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli’ye MHP’li vekillerle ilgili bazı görüntüler izletti" iddiası soruşturmalara gerekçe gösterildi.

FATİH ALTAYLI NE DEMİŞTİ?

Geçtiğimiz günlerde MHP'den 3 milletvekilin istifası istenmişti. MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, partiden istifaları istenen Isparta Milletvekili Hasan Basri Sönmez, Bolu Milletvekili İsmail Akgül ve Kilis Milletvekili Mustafa Demir’in istifa dilekçelerinin kabul edildiğini bildirmişti.

Ancak Yalçın milletvekillerinin neden istifalarının istendiğini açıklamamıştı. MHP’nin Meclis’teki milletvekili sayısı 47’ye düşerken 3 milletvekilinin Birleşik Arap Emirlikleri’ni oluşturan yedi emirlikten birisi olan Dubai’den milletvekilliği imtiyazlarını kullanarak ucuza altın getirerek komisyon aldıkları iddia edilmişti.

MHP lideri Devlet Bahçeli’nin kaçak altın getirilmesini duyduğunu ve tasvip etmediği için istifalarını istediği önü sürülmüştü.

Gazeteci Fatih Altaylı, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın MHP lideri Devlet Bahçeli ile yaptığı görüşmede, “istifası” istenen MHP’li vekilleri gündeme getirdiği iddiasını yazmıştı. Fatih Altaylı’nın aktardığına göre, Erdoğan, söz konusu “altın kaçakçılığı” iddiasını gündeme getirdiği toplantıda, Bahçeli’nin milletvekillerini savunması üzerine 'koalisyon ortağına' bazı görüntüler izletmişti.

Söz konusu iddia İletişim Başkanlığı tarafından yalanlanmıştı.