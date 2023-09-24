Fatih Altaylı: İmamoğlu ve Genel Merkez, CHP İstanbul İl Başkanı için uzlaştı

Gazeteci Fatih Altaylı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Genel Merkez'in, CHP İstanbul İl Başkanlığı için Özgür Çelik isminde uzlaştığını belirterek, "Özgür Çelik’e yeni görevi hayırlı olsun" ifadelerini kullandı. Gazeteci ve eski CHP Milletvekili Barış Yarkadaş ise "Bu bilgi kesinlikle doğru değil" dedi.

Gazeteci Fatih Altaylı, CHP İstanbul İl Başkanı için İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Genel Merkez'in uzlaştığını yazdı.

Bugünkü köşe yazısında Altaylı, "CHP’de Kurultay öncesi sular duruluyor gibi. En azından illerde kanlı yarışlar yaşanmaması, dışarıya paramparça ve kavga içinde bir görüntü verilmemesi için temel bir uzlaşma sağlanması konusunda taraflar anlaşmış durumda. Anlaşma olmasa da anlaşmış gibi yapma ve kılıçları kınına sokma durumundalar" dedi.

"Bunun ilk sonucu Ankara İl seçiminde görüldü" diyen Altaylı, "İstanbul’da da hem İmamoğlu hem de genel merkez Özgür Çelik ismi üzerinde uzlaştılar. Özgür Çelik’e yeni görevi hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

ÖZGÜR ÇELİK ADAYLIĞINI AÇIKLAMIŞTI

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Bahçelievler İlçe Başkanı Özgür Çelik, partisinin İstanbul İl Başkanlığına aday olduğunu açıklamıştı.

CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda dün bir araya gelen partililere hitaben konuşan Çelik, CHP'nin 100'üncü yaşında parti içi demokrasiyi yaşatmaya devam edeceğini kaydetmişti.

Örgütlerinin parti içi demokrasiyi güçlendirmek için kadınlara ve gençlere siyasi alanda daha fazla alan açmak için sesini yükseltmeye devam edeceğini belirten Çelik, "Parti örgütümüz ön seçim, dönem kuralı, karar alma süreçlerini etkin katılım konularında sesini yükseltmeye devam edecektir" demişti.

Çelik, CHP’nin kongre ve kurultay süreçlerinden mutlaka güçlenerek çıkacağını anlatarak, "Partimiz bu ülke için hayati bir ihtiyaçtır. Partimizin hedefleri için mücadele eden her birimiz bu topraklarda umudu yeniden aşılamak zorundayız. Bu bağlamda, CHP'nin yöneticileri olarak tarihi sorumluluğumuzun farkındayız. Ne yazık ki 2023 seçimlerini kazanamadık. Çok inandığımız, çok yaklaştığımız bu seçimde başarı elde edemedik" diye konuşmuştu.

Çelik, 2019'da elde ettiğimiz tarihi İstanbul zaferini 2024'te yeniden perçinleyeceklerini anlatarak, şunları kaydetmişti:

"İstanbul'u yeniden kazanacağız. Meclis çoğunluğunu sağlayacağız, tüm engellemeleri ortadan kaldıracağız, bunu gerçekleştirmek için örgüt yapımızı güçlendireceğiz. Mahallelerin, gençlerin, kadınların sesi il başkanlığımızda her daim duyulacak. İl, ilçe başkanlıkları arasındaki iletişimi mutlaka güçlendireceğiz. İlçe başkanlığı makamını güçlendireceğiz. İlçelerimizin maddi manevi sorunlarına köklü ve kalıcı çözümler üreteceğiz. Üye sayımızı katlayarak artıracağız. İBB, ilçe belediyelerimizle uyumlu bir yönetim modeli, örnek bir yönetim modeli uygulayacağız. Bunu örgütümüzün tüm kademeleriyle gerçekleştireceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında hep birlikte yakacağımız aydınlanma meşalesine destek olmak için Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanlığına adaylığımı açıklıyorum."

BARIŞ YARKADAŞ: KESİNLİKDE DOĞRU DEĞİL

Altaylı’nın yazısı üzerine gazeteci ve eski CHP Milletvekili Barış Yarkadaş ise, bilginin doğru olmadığını öne sürdü.

Yarkadaş, X hesabından yaptığı paylaşımda, Altaylı’nın yazısından bir bölüm alıntılayarak, “Bu bilgi kesinlikle doğru DEĞİL!” diye yazdı.