Fatih Altaylı'nın duruşma tarihi belli oldu

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a yönelik sözleri gerekçe gösterilerek “Cumhurbaşkanına tehdit” suçlamasıyla tutuklanan gazeteci Fatih Altaylı hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi.

Fatih Altaylı'nın yargılanacağı davada ilk duruşma, 3 Ekim’de Silivri Cezaevi yerleşkesindeki 2 No’lu salonda yapılacak.

ALTAYLI'NIN TUTUKLULUĞUNA İTİRAZ REDDEDİLDİ

Öte yandan Altaylı'nın tutukluluğuna itiraz ise mahkeme tarafından reddedildi.

İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi kararında, “kuvvetli suç şüphesini gösteren somut delillerin bulunması, kaçma şüphesinin varlığı ve adli kontrol tedbirlerinin yetersiz kalacağı” gerekçeleriyle tutukluluğun devamına hükmedildi.

Mahkeme ayrıca tutuklama tedbirinin ölçülü olduğunu savundu.

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NE OLMUŞTU?

Gazeteci Fatih Altaylı hakkında Youtube yayınındaki sözleri nedeniyle “Cumhurbaşkanını tehdit” suçundan 5 yıldan az olmamak şartıyla hapis cezası istemiyle iddianame düzenlenmişti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan "müşteki" olarak yer almıştı.

Altaylı'nın YouTube kanalından 20 Haziran'da yaptığı yayında Erdoğan'a yönelik kullandığı ifadeler nedeniyle soruşturma başlatıldığı belirtilen iddianamede, söz konusu ifadelerin yer aldığı video çözümleme tutanağına göre, "Altaylı'nın eyleminin Cumhurbaşkanına yönelik tehdit suçu kapsamında değerlendirilmesi gerektiği" öne sürülmüştü.

İddianamede, "söz konusu olayda video paylaşımının basın ve yayın yoluyla herkese açık şekilde yayınlandığı, içeriğin paylaşılmasının ardından geniş kitlelere ulaştığı" ifade edilerek, "bu bağlamda soruşturma konusu eylemin 'iletme kastı' ile gerçekleştirildiğinin tereddüde mahal bırakmayacak nitelikte açık olduğu" iddia edilmişti.

“ERDOĞAN’I TEHDİT ETMEDİM”

Altaylı, sulh ceza hakimliğindeki ifadesinde, "Ben bu hususta emniyette ve savcılıkta ifade vermiştim. O ifadem doğrudur aynen tekrar ederim. @fatihaltayli isimli YouTube hesabı bana aittir. Ben söz konusu hesaptan 20.06.2025 tarihinde söz konusu paylaşımları yaptım. Ancak yapmış olduğum bu paylaşımlarda Cumhurbaşkanına hakaret ya da tehdit kastım yoktur. Bir araştırma şirketinin yapmış olduğu anketlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kaydi hayat şartıyla Cumhurbaşkanlığı yapmasına ilişkin yapılan bir oylamada yüzde 70 oranında bu değişikliğe onay verilmeyeceği şeklindeki anket sonucu bana soruldu. Ben de bununla ilgili olarak yorumda bulundum. Türk halkının sandığı sevdiğini, demokrasiye inandığını tanzimattan önce de padişahların tahttan alındığı, günümüzde ise bunun sandık yoluyla yapıldığını belirttim. Kesinlikle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tehdit etmedim; hakaret etmedim. Sadece tarihsel bir bilgi verdim. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum, serbest bırakılmayı talep ederim" sözlerini kullanmıştı.