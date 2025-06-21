Fatih Altaylı'nın gözaltına alınmasına CHP'li Başarır'dan tepki: ''Bu ülke için tek bir tehdit var o da Cumhurbaşkanı Erdoğan''

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, gazeteci Fatih Altaylı'nın gözaltına alınmasına, ''Fatih Altaylı cumhurbaşkanını neden tehdit etsin? Bu ülke için tek bir tehdit var o da Cumhurbaşkanı Erdoğan. Ülkeyi açık cezaevine dönüştürdü'' ifadeleriyle tepki gösterdi.

Güncel 21.06.2025 22:26 Giriş: 21.06.2025 22:26

Güncelleme: 21.06.2025 22:29 Kaynak: ANKA

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ANKA