Fatih Altaylı'nın gözaltına alınmasına CHP'li Başarır'dan tepki: ''Bu ülke için tek bir tehdit var o da Cumhurbaşkanı Erdoğan''
CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, gazeteci Fatih Altaylı'nın gözaltına alınmasına, ''Fatih Altaylı cumhurbaşkanını neden tehdit etsin? Bu ülke için tek bir tehdit var o da Cumhurbaşkanı Erdoğan. Ülkeyi açık cezaevine dönüştürdü'' ifadeleriyle tepki gösterdi.
Kaynak: ANKA
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, gazeteci Fatih Altaylı’’nın sosyal medya kanalında AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı tehdit içerikli sözlerle hedef aldığı iddiasıyla "Cumhurbaşkanını tehdit" suçundan başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alındığını duyurdu.
Altaylı'nın gözaltına alınmasına tepki gösteren CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır,, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
''Fatih Altaylı cumhurbaşkanını neden tehdit etsin? Bu ülke için tek bir tehdit var o da Cumhurbaşkanı Erdoğan. Ülkeyi açık cezaevine dönüştürdü.''