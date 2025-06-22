Fatih Altaylı'nın gözaltına alınmasına Özgür Çelik'ten tepki: ''Sonuna kadar ifade ve basın özgürlüğünün yanında olmaya devam edeceğiz''

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, gazeteci Fatih Altaylı’’nın sosyal medya kanalında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı tehdit içerikli sözlerle hedef aldığı iddiasıyla "Cumhurbaşkanını tehdit" suçundan başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alındığını duyurdu.

Altaylı'nın gözaltına alınmasına tepki gösteren CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik,, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

''Her gün yeni bir hukuk skandalı yaşıyoruz. Gazeteci Fatih Altaylı; konuşmasından bir bölüm kesilerek yapılan organize algı operasyonu sonucu, bir danışmanın 'suyun ısındı' mesajıyla, aynı akşam 7 polisle evi basılarak gözaltına alındı.

Fatih Altaylı on yıllar boyunca yaptığı binlerce program ile ülkemizin en çok sevilen, izlenen gazetecilerinden biridir. Yeri geldiğinde bizleri de çok daha sert sözlerle eleştirmiştir, eleştirecektir. Bizler, sonuna kadar ifade ve basın özgürlüğünün yanında olmaya devam edeceğiz. Fatih Altaylı serbest bırakılmalıdır.''