Fatih Altaylı tehdit edildiğini açıkladı: Suç duyurusunda bulundum

Gazeteci Fatih Altaylı, 23 Mayıs gecesi evinin bulunduğu mahallede bir grup tarafından tehdit edildiğini duyurdu.

Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, olayla ilgili suç duyurusunda bulunduğunu ve İstanbul Emniyeti’nden harekete geçmesini beklediğini söyledi.

Altaylı, gece geç saatlerde yaşanan olayda bir grubun evinin önüne geldiğini ve bir pankart astığını anlattı.

Yaşananları “Hayatının geçtiği yeri biliyoruz tehdidi” olarak yorumlayan Altaylı, bu girişimi açık bir gözdağı olarak niteledi.

"NEREDE YAŞADIĞINI BİLİYORUZ" MESAJI

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

“Dün gece bir grup haydut, yaşadığım mahalleye gelip kendi çirkinliklerini yansıtan bir pankart astı. Üstelik bunu da bir yalanla gerekçelendirdiler. Bölgedeki güvenlik kamerası görüntüleriyle birlikte suç duyurusunda bulunuyorum. İstanbul Emniyeti’nin bu tehdide karşı gereğini yapacağını umuyorum. Bu, doğrudan ‘nerede yaşadığını biliyoruz’ mesajıdır.”