Fatih Altaylı ve Manifest'i de hedef göstermişti: Oktay Saral'ın son hedefi Hasan Can Kaya

Komedyen Hasan Can Kaya programında yaptığı bir şaka nedeniyle yandaş Yeni Şafak ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral tarafından hedef gösterildi.

Hasan Can Kaya programına katılan bir kişiye hitaben "Sen Hz. İsa EYT'den yararlansaymış böyle olurmuş gibi görünüyorsun. İnsanlığı selamlamak ister misin?" dedi.

Seyircinin ayağa kalkıp kollarını açmasını üzerine ise diğer seyicilere dönen Kaya "Gördüğünüz gibi sizin için çarmıha da gerildi" diye konuştu.

ÖNCE YENİ ŞAFAK

Programdaki bu konuşmalar önce yandaş Yeni Şafak'ın dikkatini çekti. Yeni Şafak'tan yapılan paylaşımda "Hasan Can Kaya, mizah adı altında Hz. İsa Peygamber (as) ile dalga geçti" denildi.

Ardından ise Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saral Yeni Şafak'ı alıntılayarak şöyle yazdı: "Bu şarlatan ebleh komedyene dinimizle ve peygamberlerimizle istihza edilmeyeceğini yetkili mercilerin hatırlatmasında fayda olduğunu düşünüyorum."

Saral daha önce de paylaşımlarıyla birçok kişiyi hedef göstermişti. Bunlardan en dikkat çekeni Fatih Altaylı olmuştu. Saral'ın paylaşımından kısa bir süre sonra Altaylı, önce gözaltına alınıp sonra tutuklanmıştı. Manifest grubu hakkında da Saral'ın hedef göstermesinin ardından dava açılmış ve grubun üyeleri yurtdışına çıkış yasağı almışlardı.