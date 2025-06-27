Fatih Altaylı, Yavaş'ın Kılıçdaroğlu'na söylediklerini aktardı: "Böyle bir ayıbın parçası olacağıma siyaseti bırakırım"

"Cumhurbaşkanına tehdit" suçlamasıyla tutuklanan gazeteci Fatih Altaylı'nın YouTube kanalında bugün yeni mektubu yayımlandı.

Altaylı, Kemal Kılıçdaroğlu'nun; Vahap Seçer, Mansur Yavaş ve Engin Özkoç ile yaptığı görüşmede Yavaş'ın Kılıçdaroğlu'na hiç beklemediği bir tepki gösterdiğini yazdı.

"BÖYLE BİR AYIBIN PARÇASI OLACAĞIMA SİYASETİ BIRAKIRIM"

Altaylı'nın aktardığına göre Yavaş, Kılıçdaroğlu'nun partinin başına geçmesi ve kendisini cumhurbaşkanı adayı olarak göstermesi halinde yapacaklarını şöyle anlattı:

"Kemal Bey, genel başkanlık koltuğuna oturunca Ekrem İmamoğlu'nu cumhurbaşkanlığı adaylığından geri çekip beni aday göstereceğiniz, hatta bu konuda iktidar ile anlaştığınız söyleniyor. Ben o kadarını bilmem ama siz şunu bilin, böyle bir şey yaparsanız yani beni CHP'nin adayı olarak açıklarsanız, ben de çıkar bunu kabul etmediğimi söyler ve partiden istifa ederim. Böyle bir ayıbın parçası olacağıma siyaseti bırakırım."

Yavaş'ın bu yanıtını dün ziyaretine gelen CHP lideri Özgür Özel ile de konuştuğunu belirten Altaylı, "Bu duyumumu öğleden sonra ziyaretime gelen Özgür Özel'e, yani CHP Genel Başkanı'na sordum. Bu arada bunları teyit etmem gerektiğini söyledi. Cezaevinde bunu nasıl yapabilirim demek aklıma gelmedi" dedi.