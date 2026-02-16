Fatih Altaylı, yazılarına yeniden döndü: "Bu istifaya hakaret değil, teşekkür edilmeliydi"

"Cumhurbaşkanını tehdit" suçlamasıyla 6 ay tutuklu kaldıktan sonra Aralık 2025'te tahliye edilen gazeteci Fatih Altaylı, köşe yazılarına yeniden başladı.

Altaylı, fatihaltayli.com.tr'de "CHP Keçiören Belediye Başkanı’na teşekkür etmeliydi" başlığıyla yayımladığı bugünkü yazısında, Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan'ın CHP'den istifa etmesini değerlendirdi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Özarslan'a tepkisini "şaşırtıcı" bulduğunu ifade eden Altaylı, Özarslan’ın istifasının Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş açısından "bir yükten kurtulma" anlamına geldiğini kaydetti.

Altaylı, yazısının ilgili bölümünde şunları kaydetti:

"Gerek CHP’deki gerekse diğer muhalif partilerdeki görüş, Mansur Yavaş’a yapılacak bir operasyonun en önemli manivelasının Keçiören Belediye Başkanı olacağı şeklindeydi.

Kendisini oldukça temiz tutmayı başaran ve toplumu da bu konuda ikna eden Yavaş’a yönelik “yolsuzluk operasyonunun” Keçiören Belediyesi üzerinden başlayacağına ve Özarslan’ın Yavaş’a yakınlığı nedeniyle Yavaş’a bulaştırılacağından hemen herkes emindi.

Keçiören Belediye Başkanı, Mansur Yavaş’ın yumuşak karnı, siyasi ve ahlaki temizliğinin üzerindeki leke, Yavaş’a sıçrayacak çamur, cumhurbaşkanlığının güçlü adayının sırtındaki kambur idi.

"YAVAŞ’IN CUMHURBAŞKANLIĞI ADAYLIĞINI KEÇİÖREN ENGELLERDİ"

Yavaş’ın cumhurbaşkanlığı adaylığı engellenecekse, bunun anahtarı Keçiören’di.

Özarslan’ın CHP’den istifası ve hele hele AK Parti’ye katılarak, Çerçioğlu benzeri bir dokunulmazlık kazanması CHP’nin ve Yavaş’ın isteseler sahip olamayacakları bir avantaj, bir çıkar yoldu.

Körün istediği bir gözdü, Özarslan’ın istifası ve hele hele AK Parti’ye katılımı Allah’ın verdiği iki göz olacaktı.

Mansur Yavaş’ın lehine bundan daha iyi bir gelişme olamazdı.

Bu nedenle, Özgür Özel’in Keçiören Belediye Başkanı’na bu kadar kızmasına, bu kadar hakaret etmesine şaşırdım."

Altaylı ayrıca olası bir erken seçim tartışmasına da değinerek, iktidarın seçime gitmesi için iki temel şart bulunduğunu savundu: "Ekrem İmamoğlu hakkındaki davalardan birinin kesinleşmesi ve Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in görevden ayrılması."