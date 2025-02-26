Fatih Altaylı’dan Ebubekir Şahin’e yanıt: Sahibinin kim olduğunu herkes biliyor

Gazeteci Fatih Altaylı, kendisini hedef alan RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'e yanıt verdi.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Altaylı, Şahin'e yönelik "Benim sahibimin olmadığını da senin sahibinin kim olduğunu da herkes biliyor. Ama ilginç olan senin utanma diye bir kelimeden haberdar olman" dedi.

"İnşallah bir gün anlamını da öğrenirsin" diyen Altaylı, "Kusura bakma seviyene inmem mümkün değil. Hezeyanlarının hesabını yargıya verirsin artık" ifadelerini kullandı.

Benim sahibimin olmadığını da senin sahibinin kim olduğunu da herkes biliyor. Ama ilginç olan senin utanma diye bir kelimeden haberdar olman. İnşallah bir gün anlamını da öğrenirsin. Kusura bakma seviyene inmem mümkün değil. Hezeyanlarının hesabını yargıya verirsin artık. — Fatih Altayli 🔴🇹🇷 (@fatihaltayli) February 25, 2025

NE OLMUŞTU?

Fatih Altaylı, YouTube kanalında Ebubekir Şahin'in AKP'nin büyük kongresi için paylaştığı mesaja dair, "Adam, 3 senedir İletişim Başkanı olmak istiyor. AK Parti'yi kutlayınca mı tarafsızlığına helal mı geldi? Onun en basit suçu odur. Göze sokacak ki göze girsin" açıklamasını yapmıştı.

Bu sözler sonrası sosyal medya hesabından Fatih Altaylı'yı hedef alan Şahin, "Parayı çok verenin karşı tarafa küfür ettirdiği, jetonlu iftira aygıtı yine çalışmaya başlamış!!! Gazeteciliğin meslek onuruna yakışmayacak skandal ve şaibelere karışmış biri olarak, sokağa çıkmaya utanman gerekirken hala video çekip fon bekleme hevesini hayretle karşılıyorum" demişti.

Şahin, şunları söylemişti: "Bu kadar telaş edip iftira ve hakaretlerin dozunu artırmanı da anlıyorum. İftira ve hakaretlerin dolayısıyla açtığımız maddi ve manevi tazminat davaları kabul oldu. Bunun öfkesi ile saldırıyorsun. İstediğin kadar saldır, Türk adaletinden kaçamayacaksın!"