Fatih Altaylı’dan Fahrettin Altun iddiası: ‘Komployu Erdoğan öğrenince ipini çekmiş’

Silivri’deki Marmara Cezaevi’nde tutuklu bulunan gazeteci Fatih Altaylı, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’ndaki görevinden alınan Fahrettin Altun’a ilişkin dikkat çeken bir iddiada bulundu.

Altaylı, Altun’un AKP’nin önemli bir ismine karşı komplo girişiminin parçası olduğu için görevden alındığını öne sürdü.

Altaylı’nın mektubu, kendisine ait Youtube kanalında okundu.

Altaylı, mektupta “İddia o ki Altun bu önemli isme yönelik bir girişime başlamış ve bu komplo girişimi belgeleriyle cumhurbaşkanına sunulunca Erdoğan bir an bile tereddüt etmeden ipi çekmiş. Ankara'da konuşulan bu” ifadelerini kullandı.

Fatih Altaylı’nın aktardıkları şöyle:

“Biliyorsun geçen haftayı rejimin simge isimlerinden birinin görevden alınması haberi ile noktaladık. Muhalefetin gobels adını taktığı medya kontrolörü ve troll orduları başkomutanı Fahrettin Altun en sonunda görevden alındı. Kimse niye işine son verildiğini tam olarak öğrenemedi. Büyük çoğunluk Boğazli eski bakan Berat Albayrak ile olan sorunlarına bağladı. Berat Bey'in istifasından bu yana Altun ile sorun olduğu, hatta bu yüzden Sabah gazetesinin Altun'un kontrolü dışına çıktığı söyleniyordu ve bunun emareleri de görünüyordu. Aralarındaki kavganın nedeni Fahrettin Altun'un Albayrak’ın istifa ettiğini, sosyal medya üzerinden duyulmasını engellediği ve akşamına trolleri Albayrak aleyhine organize ettiği iddiasıydı. Nitekim Albayrağın istifası uzun süre netleşememiş ve bunu ilk duyuran, daha doğrusu merkez medyada ilk duyurmaya cesaret eden ben olmuştum. O gün bugündür Albayrak kardeşleriyle Altun İmparatorluğu'nun arası açıktı.

Görevden almayı bana bağlayanlar oldu. Ancak bana ulaşan bilgiler bunu doğrulamadığı gibi bambaşka bir gerçekle alındığını gösteriyor. Ankara'da AKP kulislerinden sızan bilgilere göre; Fahrettin Altun güç sarhoşluğu sonucu boyundan büyük işlere kalkıştığı ve AKP'nin önemli bir ismine karşı bir komplo girişiminin parçası olduğu ortaya çıkınca görevden alınmış. Bugünlerde gündemi çok önemli bir gelişmenin hazırlayıcı aktörlerinden biri olan ve benim de AKP'deki ender, güvenilir ve iyi isimlerden biri olarak gördüğüm bu kişiye karşı Altun uzun süredir bir olumsuz tezvirat içindeydi. Altun'a pek metelik vermiyor ve cumhurbaşkanına doğrudan erişme olduğu için de Altun'un beyefendi böyle söyledi şeklindeki sözlerini yutmuyordu. Şimdi iddia o ki Altun bu önemli isme yönelik bir girişime başlamış ve bu komplo girişimi belgeleriyle cumhurbaşkanına sunulunca Erdoğan bir an bile tereddüt etmeden ipi çekmiş. Ankara'da konuşulan bu.”

YERİNE DURAN GELMİŞTİ

Altun, geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndaki görevinden alınarak, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu'nun (TİHEK) başına getirilmişti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'na ise Burhanettin Duran getirilmişti.