Fatih Altaylı’dan Seçil Erzan yorumu: Çok ağırıma gitti

Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde 6 ayı aşkın süre tutuklu kaldıktan sonra 29 Aralık’ta tahliye edilen gazeteci Fatih Altaylı, dışarı çıktıktan sonraki ilk YouTube yayınını yaptı.

Altaylı’nın 1 saat 38 dakika süren programında değerlendirdiği konulardan biri de Seçil Erzan olayı oldu.

“En üzüldüğüm mahkûmlardan biri Seçil Erzan oldu” diyen Altaylı, Erzan’ın hak ettiğinin çok ötesinde bir ceza aldığını belirterek şu yorumu yaptı:

“Onun yaptığının karşılığı o değil çünkü bu işten menfaat temin etmemiş kadın, cebine 5 kuruş para girmemiş. Futbolcuların taleplerini karşılamaya çalışmış, o sırada malından mülkünden olmuş. Alzheimerlı yaşlı annesinin şu anda kimsesi yok, parası yok, evleri satılmış paraları ödeyebilmek için. Orada evet bir iki futbolcu mağdur olmuş ama çoğunluğu mağdur bile olmamışlar, paralarını da almışlar. O kadının mali suçtan ötürü 102 sene alması… Katillerin 10 senede, 5 senede çıktığı yerde kadının birinin mali suçtan 102 sene yatacak olması gerçekten çok ağırıma gitti. Hiç içime sindiremediğim şeylerden bir tanesi onun mahkûmiyeti.”

KONUŞMASI NEDENİYLE HAPİS YATTI

Fatih Altaylı hakkında 20 Haziran 2025’te yayındaki yorumları nedeniyle soruşturma başlatılmıştı. Türkiye’de halkın, Erdoğan'ın ömür boyu görevde kalmasına yüzde 70 oranında “Hayır” dediğine işaret eden bir anketi yorumlayan ve tarihten örnekler veren Altaylı’yı, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral, X hesabından “Suyun ısındı” diyerek hedef almıştı.

Daha sonra Altaylı, 22 Haziran’da tutuklanarak Silivri’deki Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na gönderilmişti.

Tutuklama kararının ardından Altaylı'nın YouTube hesabından yayınlanan ve boş bir koltuğun yer aldığı yayın 1,2 milyon izlenmeye ulaşmıştı.

Altaylı hakkında İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın 26 Kasım’daki son duruşmasında, Altaylı’ya “Cumhurbaşkanını tehdit” suçundan beş yıl hapis cezası verilmişti. Bu cezayı iyi hâl indiriminden dört yıl iki aya indiren mahkeme, tutukluluğunun devamına hükmetmişti.

Dosyası istinaf mahkemesine taşınan Altaylı, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi’nin hakkında tesis edilen ceza miktarını ve tutuklulukta geçirdiği süreyi göz önünde bulundurarak verdiği kararla 29 Aralık’ta tahliye edilmişti.