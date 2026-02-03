Fatih Altaylı’dan Sözcü’ye eski yazı tepkisi: Ayıptır, biraz izan, biraz gazetecilik lütfen

Tahliye olduktan sonra siyasi gündeme dair haber ve yorum yapmayacağını söyleyen Fatih Altaylı, Sözcü'de yayımlanan bir içeriğin "yeniymiş gibi" servis edilmesine tepki gösterdi.

Altaylı, yaklaşık iki yıl önce yazdığı bir köşe yazısından alıntıların "dün yazılmış gibi yayımlandığını" belirterek, "Uyarım üzerine kaldırdılar ama onlarca internet haber sitesi oradan alıp kullanmış. Biraz izan biraz gazetecilik lütfen!" dedi.

Cezaevindeyken yaptığı açıklamayla özellikle siyasi gündeme dair haberler ve yorumlar yapmayacağını duyuran Fatih Altaylı, günler sonra bu kez Narin Güran cinayetine ilişkin paylaşılan bir içerik nedeniyle tekrar gündeme geldi.

Altaylı, Sözcü'de "Gazeteci Fatih Altaylı, AKP Diyarbakır Milletvekili Galip Ensarioğlu'nun Narin Güran cinayetine ilişkin sözlerine tepki gösterdi. Altaylı, ‘Savcılar neden Ensarioğlu'nun ifadesine başvurmuyor?' dedi" ifadeleriyle yayımlanan haberin, kendisine ait "neredeyse iki yıl geçmiş bir köşe yazısından" alındığını söyledi.

Altaylı, sosyal medyada paylaşım yapma niyeti olmadığını ancak "mecbur kaldığını" belirterek, eski yazının yeniymiş gibi dolaşıma sokulmasına tepki gösterdi.

Altaylı'nın sosyal medya üzerinden yayımladığı açıklama şu şekilde:

"Sosyal medyadan bir paylaşım yapma niyetim yoktu ama mecbur kaldım. 7 ayı Aşkın bir süredir köşemde bir şey yazmıyorum. Ancak Sözcü internet sitesi neredeyse 2 yıl kadar önce yazdığım bir yazıyı sanki dün yazmışım gibi alıntılayıp kullanmış. Uyarım üzerine kaldırdılar. Ama onlarca internet haber sitesi ordan alıp kullanmış. Arkadaşlar ayıptır. Yeni zannettiğimiz o yazı neredeyse 2 yıllık. Biraz izan biraz gazetecilik lütfen."

ESKİ YAZI "BUGÜN YAZILMIŞ" GİBİ SUNULDU

Altaylı'nın tepkisine konu olan içerikte, Galip Ensarioğlu'nun 2024 tarihli açıklamasına yanıt veriyormuş gibi bir çerçeve kurulduğunu belirten Altaylı, yazısının "bugünkü yazı" gibi servis edilmesine itiraz etti.

Söz konusu içerikte, Ensarioğlu'nun cinayete ilişkin sözleri üzerinden Altaylı'nın "Savcılar neden Ensarioğlu'nun ifadesine başvurmuyor?" ifadesine yer verildi.

Altaylı'nın yazısından aktarılan bölümlerde de "İfadesine başvurulan onlarca kişi arasında hâlâ adı yok" ve "Acaba bir savcı da çıkıp, bir ifadenizi alabilir miyiz demiyor, diyemiyor. Belli ki, yargı iktidarın gölgesinden bile korkuyor." gibi cümleler öne çıkarıldı.