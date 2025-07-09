Fatih Altaylı’nın tutuklanmasına tepki gösteren Fındıklı Belediye Başkanı’na soruşturma

Fındıklı Belediye Başkanı Ercüment Şahin Çervatoğlu hakkında “devleti aşağılama” iddiasıyla soruşturma başlatıldı.

Çervatoğlu'na açılan soruşturmaya gerekçe olarak ise "Kendinden olmayan herkese savaş açan, hiçbir farklı sese ve söze tahammülü olmayan bir diktatörlükle karşı karşıyayız. Anadolu'da zalimler için kullanılan bir laf vardır: ‘Zulmün artsın ki tez zeval bulasın.’ Elbet bu karanlığı aşacağız" ifadeleri dayanak gösterildi.

Çervatoğlu, söz konusu paylaşımı gazeteci Fatih Altaylı’nın tutuklanmasının ardından X üzerinden yaptı.

Söz konusu paylaşımın ardından Rize Pazar Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Çervatoğlu hakkında “Cumhurbaşkanı’na tehdit” iddiası ile başlayan süreç kapsamında “devleti aşağılama suçu” gerekçesiyle soruşturma açıldı.

“DİKTATÖRLÜK KAVRAMI GENEL BİR SİYASAL SİSTEM ELEŞTİRİSİDİR”

Avukatı Eray Güven ile Pazar Bölge Adliyesi’ne giderek savcılığa ifade veren Başkan Çervatoğlu, ifade sonrası sosyal medya hesabından yeni bir paylaşım yaparak, şu ifadelere yer verdi:

“‘Devleti aşağılama suçu’ iddiasıyla çağrıldığım Pazar Adliyesi’nde, Avukatımız Eray Güven ile savcılığa ifademizi verdik. Bu devlet, bu memleket bizim. Hepimizin. Sadece birilerinin olmasın diye mücadele etmeye devam edeceğiz. Tweette yer alan ifadeler, toplumsal ve siyasal bir eleştiriyi içermektedir. Bu açıklama, Anayasa’nın 26. maddesiyle güvence altına alınan ifade özgürlüğü kapsamında yapılmıştır. Gazeteci Fatih Altaylı’nın tutuklandığı haberine istinaden, ülkedeki düşünce ve basın özgürlüğü adına duyulan kaygı dile getirilmiştir. Bu, demokratik bir toplumda doğal ve meşru bir tepkidir. Kamu görevlisi olarak halkın vicdanını yansıtan bir duruştur.

‘Diktatörlük’ kavramı, genel bir siyasal sistem eleştirisidir ve dünya genelinde sıkça kullanılan bir söylemdir. Bu, kişileri hedef alan bir hakaret değil, yönetime dair soyut bir nitelendirmedir. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi içtihatlarına göre de siyasetçiler, gazeteciler ve kamuoyuna mal olmuş kişiler daha geniş çerçevede eleştirilebilir. Bu bağlamda tweet, herhangi bir suça teşvik içermeyen, düşünce özgürlüğü kapsamında bir açıklamadır.”