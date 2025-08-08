Fatih Altaylı’nın Youtube hesabı engellenmesine CHP’li Zeybek: "Boş bırakılan bir koltuktan, bir gazetecinin sesinden bu kadar korkmayın"

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Gökan Zeybek, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı "hedef alan tehdit içerikli" sözler sarf ettiği gerekçesiyle tutuklanan gazeteci Fatih Altaylı’nın Youtube hesabına İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından erişim engeli getirilmesine tepki gösterdi.

Zeybek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Yasaklarla başaramazsınız Boş bırakılan bir koltuktan, Bir gazetecinin sesinden bu kadar korkmayın. Eleştiriden kaçmayın. Herkes sizi alkışlamak zorunda mı Bu yapılan sadece bir kişiye değil, halkın haber alma hakkına, özgür düşünceye doğrudan bir müdahaledir. Bu iklim, ifade özgürlüğünü boğuyor. Bu iklim, düşünceyi bastırıyor. Bu iklim, Türkiye’ye zarar veriyor. Ne yaparsınız yapın gerçekler ortaya çıkar. Bu dalkavukluk dönemi değişecek."