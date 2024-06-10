Fatih Altaylı’ya motosiklet çarptı

Gazeteci Fatih Altaylı, kendisine bir motosikletin çarptığını, sürücünün küfür ederek olay yerinden ayrıldığını anlattı.

Gazeteci Fatih Altaylı, kendisine bir motosikletin çarptığını söyledi.

Hafta sonu geçirdiği kazayı kendi YouTube kanalında anlatan Altaylı, kaldırımda yürürken bir motosikletin çarptığını ve yere düştüğünü söyledi.

Kaza sırasında ciddi bir yaralanma yaşamadığını belirten Altaylı, motosiklet sürücüsünün kendisine küfür ederek hızla olay yerinden uzaklaştığını belirtti.

"POLİSİN ÖNÜNDEN GEÇİYOR, UMRUNDA DEĞİL"

Yasal yollara başvuracağını söyleyen Altaylı, yaşadığı kazayı şöyle anlattı:

"Aylardır, yıllardır söylüyorum, bu kaldırımda giden motosiklet belası kimsenin umrunda değil. Görevliler vatandaşa tuzak gibi radar kurarlar, çevirirler. Esas bunlara bir şey deyin! Ne işi var kaldırımda. Yüz kere yazdık yine kimsenin umurunda olmadı. Polisin önünden geçiyor, umurunda değil, 'Gel bakalım' demiyor polis. Yaşlı başlı bir kadına çarpsa kadıncağızın hayatı kayardı."