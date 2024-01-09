Fatih Camisi imamını bıçaklayan şüphelinin sorgusu sürüyor

Fatih Camisi'nde İmam Galip Usta ve Bilal Erdem'i bıçaklayarak yaralayan Ö.S.'nin cinayet büro amirliğindeki sorgusu sürüyor. Şüphelinin daha önceden bir suç kaydı olduğu ve üzerine ruhsatlı bir av tüfeği bulunduğu öğrenildi.

A- A A+

Fatih Camisi İmamı Kurra Hafız Galip Usta ve cami cemaatinden bir kişi, namazdan sonra bir şüpheli tarafından bıçakla yaralandı. Fatih Camisi'nde namaz sırasında sorun çıkaran şüpheli Ö.S, özel güvenlik görevlileri tarafından camiden çıkarıldı. Şüphelinin "Allahuekber, putları camiden çıkartın" diye bağırdığı belirtildi. Namazın ardından imam odasına giren ve Usta ile konuşmak istediğini belirten zanlı, imam Galip Usta ile araya girmeye çalışan cami cemaatinden Bilal Erdem'i bıçakla yaraladı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık görevlilerince hastaneye kaldırıldı. Yakalanan şüpheli Asayiş Şube Müdürlüğü, Cinayet Büro Amirliği'ne getirilerek sorguya alındı. Şüphelinin daha önceden kasten yaralama suçundan polise geliş kaydı olduğu belirlendi. Ayrıca yapılan araştırmada şüphelinin üzerine 2028 yılına kadar ruhsatlı av tüfeği bulunduğu öğrenildi. Şüphelinin sorgusuna Cinayet Büro Amirliğinde devam edildiği olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi. Fatih Camisi imamının sağlık durumu hakkında açıklama Fatih Camisi imamı bıçaklandı