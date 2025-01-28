FATİH, eğitim bütçesini fethetti

AKP iktidarının 2011 yılında, “Eğitimde fırsat eşitliğini sağlayacak asrın projesi” iddiasıyla başlattığı FATİH projesi eğitim bütçesinde delik açtı. İktidar her ne kadar FATİH projesinin tamamlanma yılı olarak 2014’ü işaret etse de projede gelinen noktada hâlâ işaret edilen hedefe ulaşılabilmiş değil. 2025 yılında da Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) bütçesinden 4 milyar TL gider öngörülen FATİH Projesi için 2024 yılında 9 milyar 930 milyon TL harcandı. Projenin başlatıldığı yıl olan 2011’den bugüne dek ise harcanan paranın 10 milyar TL’ye dayandığı öğrenildi.

PROJEYE REKOR HARCAMA

Eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak bir yana, teknolojiye erişimde bölgeler arasında yaşanan farklılık nedeniyle eşitsizliğin daha da derinleşmesine yol açan FATİH Projesi için 2011-2024 döneminde harcanan para, MEB’in verileriyle ortaya konuldu. Proje tutarı toplam 30 milyar 481 milyon 537 bin TL olan FATİH kapsamında 2024 yılı sonu itibarıyla 9 milyar 930 milyon 539 bin TL harcandığı belirtildi.

Proje için 2025 yılında öngörülen ödenek de MEB’in yatırım verilerine yansıdı. Bakanlığın verilerine göre, FATİH Projesi için 2025 Yılı Yatırım Programı’na 4 milyar 28 milyon TL ödenek konuldu. FATİH için 2025’te harcanması öngörülen 4 milyar TL’lik ödeneğin 2 milyar TL’sinin dış kredilerden oluştuğu bildirildi. 2014’te bitirileceği iddia edilen projenin bitiş yılı ise 2027 olarak değiştirildi.

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SAYIŞTAY TESCİLLİ BAŞARISIZLIK

Sayıştay raporlarında, AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, “Asrın projesi” şeklinde duyurduğu FATİH Projesi kapsamında gerçekleştirilen yatırımların atıl kaldığını belirtiliyor. FATİH için kurulan sistemlerin birçok okulda kullanılamadığını tespit eden denetçiler, okullara etkileşimli tahtalar için altyapı kurulduğunu ancak binlerce okulda etkileşimli tahta bulunmadığını kayda geçiriyor.