Fatih Erbakan: Amerikan doları ortadan kaldırılacak ve İslam dinarına geçilecek

Yeniden Refah Partisi (YRP) Genel Başkanı Fatih Erbakan, ekonomide yeni 'fetihler' gerçekleştireceklerini belirterek, "Amerikan dolarının ortadan kaldırıp İslam dinarına geçeceğiz" dedi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Milli Gençlik Derneği tarafından Sakarya Atatürk Spor Salonu'nda düzenlenen "İstanbul'un Fethi" programına katıldı.

Dış politika ve ekonomideki hedeflerinden bahseden Erbakan, şöyle konuştu:

"FETİHLER GERÇEKLEŞTİRECEĞİZ"

"Dış politikada fetihler gerçekleştireceğiz. tekebbür, çifte standart, savaşlar, işgaller olmayacak. Kaba kuvvet değil, hak ve haklılık üstün tutulacak. Ekonomide fetihler gerçekleştireceğiz. Sömürü, faiz, haksız kazançlar olmayacak, nimet, külfet dengesi dengelenmiş olacak, haksız vergiler olmayacak.

Siyonizm'in en önemli sömürü aracı olan Amerikan doları ortadan kaldırılacak ve İslam dinarına geçilecek inşallah. Paylaşımda adalet temsil edilecek. Cenaballah'ın 8 milyar insan için bahşettiği nimetler, 8 milyar insan arasında adaletli şekilde paylaşılacak. Hukuk alanında fetihler gerçekleştireceğiz; çifte standart değil, adalet hakim olacak, kul haklarına riayet edilecek.

Güçlüler haklı sayılmayacak, haklılar güçlü olacak inşallah. Bütün bunlarla zihinlerde fetihler gerçekleştireceğiz. Namaz kılan, Siyonizm kölesi olmayı reddeden nesilleri yetiştireceğiz inşallah."