Fatih Erbakan: Belediye başkanlarımız AK Parti'nin siyasi şantajıyla karşı karşıya

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, AKP’nin "siyasi şantajla" belediye başkanlarını transfer etmeye çalıştığını söyledi.

Erbakan, X sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak yerel seçimlerde belediye başkanı ve belediye meclis üyesi olarak seçilen partililerinin şantajla AKP'ye geçirilmek istendiğini öne sürdü.

"İKTİDARIN GÜCÜNÜ ELİNDE BULUNDURANLAR..."

"İktidarın gücünü elinde bulunduranlar Yeniden Refah Partimizden seçilen belediye başkanlarımıza, kamu gücünü kullanarak hizmet yaptırmayacaklarını göstererek, hizmetlerin yapılması için gerekli imkanları, belediye başkanlarımızın partimizden istifa ederek kendi saflarına geçmesi karşılığında vereceklerini ima ve ifade etmektedirler" ifadelerini kullanan Erbakan, bu durumun ahlaki ve siyasi açıdan uygun bir davranış olmadığını kaydetti.

Erbakan'ın açıklaması şöyle:

"İktidar gücünü elinde bulunduranlar Yeniden Refah Partimiz’den seçilen Belediye başkanlarımıza, kamu gücünü kullanarak hizmet yaptırmayacaklarını göstererek; hizmetlerin yapılması için gerekli imkanları, belediye başkanlarımızın partimizden istifa ederek, kendi saflarına geçmesi karşılığında vereceklerini ima ve ifade etmektedirler.

Yeniden Refah Partili belediye başkanlarımızın faaliyetlerini engelleyerek onları hizmet edemez hale getirmek, siyasi şantajla başkanlarımızı AK Parti’ye transfer etmeye çalışarak milletimizin 31 Mart’ta ortaya koyduğu iradeyi hiçe saymak, ne siyasi ne de ahlaki bakımdan uygun bir davranış değildir.

Bu noktada milletin tercihini, iradesini yok sayarak, şahsi ikbal, menfaat ve konforları uğruna saf değiştirenleri de milletimiz elbette ki affetmeyecektir. Bu gibi siyasi operasyonlar, milletimizin büyük teveccühüne mazhar olan, her ay üye kayıt rekorları kırarak emin adımlarla hedefe doğru ilerleyen, Türkiye’nin en hızlı büyüyen siyasi partisi Yeniden Refah Partimiz’in yükselişini asla durduramayacaktır."

Milletimizin büyük teveccühüne mazhar olan, her ay üye kayıt rekorları kırarak emin adımlarla hedefe doğru ilerleyen, Türkiye’nin en hızlı büyüyen siyasi partisi olan “Yeniden Refah Partimiz’in” yükselişi asla durdurulamayacaktır. pic.twitter.com/A9QH5tCj2B — Dr. Fatih Erbakan (@erbakanfatih) August 13, 2024

2 MİLLETVEKİLİ VE 15 BELEDİYE BAŞKANI AKP'YE KATILACAK

AKP Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, partiye katılımlar olacağını doğrulamış, bu katılımların partisinin 23'üncü kuruluş yıl dönümünü etkinliğinde açıklanacağını bildirmişti.

Şu ana kadar 15 belediye başkanı ve iki milletvekilinin katılımının kesinleştiğini belirten Dağ, sayının artabileceğini söylemişti.