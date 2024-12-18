Fatih Erbakan: "Bu bütçede paylaşımda adalet yoktur, vergide adaletsizlik vardır"

TBMM Genel Kurulu'nda, Cumhurbaşkanlığı ve bağlı kuruluşların 2025 yılı bütçe görüşmeleri devam ediyor. Aleyhte söz alan Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı ve İstanbul Milletvekili Fatih Erbakan, bütçenin yapısını eleştirerek iktidarın vergi ve borç yönetimine tepki gösterdi. Erbakan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Üzülerek ifade ediyoruz ki, 2025 yılı bütçesi vatandaşın, ezilenlerin bütçesi değildir. Bu bütçede paylaşımda adalet yoktur; borç, faiz vardır, vergide adaletsizlik vardır. Bu bütçe, borç-faiz-zam-vergi bütçesidir. 2025 yılında 2 trilyon liraya yakın faiz ödenecektir. 2025 yılında ödenecek 1,95 trilyon liralık faiz, 56 milyar dolara tekabül etmektedir. Geçen yılkı faiz ödemesi, 1,3 trilyon TL idi. Bu sene 1,95 trilyon TL’ye çıkıyor. Yani faiz ödemesi bu sene tam yüzde 50 oranında artıyor.

"2028'DE AK PARTİ İKTİDARI DÜNYA FAİZ ŞAMPİYONU OLARAK TARİHE GEÇMİŞ OLACAK"

Bir önceki yıla göre bütçe toplamı yüzde 32,7 büyürken, faiz ödemeleri ise yüzde 50 oranında artmıştır. Geçen yıl faiz ödemesi bütçe açığının yüzde 49’u kadarken bu yıl faiz ödemesi bütçe açığının yüzde 101’i kadardır. Bu rakamlar, faiz ödemelerinin yıldan yıla ciddi şekilde artış gösterdiğinin bir ispatıdır. Orta Vadeli Program da bunu doğrulamaktadır. 21 senede faize 598,3 milyar dolar aktaran AK Parti iktidarı, önümüzdeki üç yılda da 151,6 milyar dolar daha faiz ödemesi gerçekleştirmeyi planlamaktadır. Dolayısıyla 2028 yılına yani AK Parti iktidarının 25. yılına gelindiğinde 750 milyar dolarlık kamu kaynağı faiz yoluyla rantiyeye aktarılmış olacaktır ve AK Parti iktidarı dünya faiz şampiyonu olarak tarihe geçmiş olacaktır.

"BİR YILLIK FAİZ ÖDEMESİYLE TÜRKİYE GENELİNDE 750 BİN YENİ KONUT YAPILABİLİYOR"

Bu yıl yapılacak 1,95 trilyon TL faiz ödemesini 4 kişilik bir aile için hesap ederseniz; her bir aileden her ay 7 bin 542 lira, yılda ise 90 bin 507 lira 2025 yılında faize gidecektir. Bu yıl ödenecek 1,95 trilyon liralık faiz, 2023 yılında Türkiye’de faaliyet gösteren 1 milyon 62 bin 328 firmadan toplanan 527 milyar liralık kurumlar vergisinin neredeyse 4 katıdır. Bu, faize verilen para ile Türkiye genelinde 750 bin yeni konut yapılabiliyor ve neredeyse 1 yıllık konut ihtiyacını karşılayabiliyorsunuz.

"ENFLASYONLA MÜCADELENİN YOLU ARZI ARTIRMAKTAN GEÇİYOR"

Bütçede; vergilere, cezalara, harçlara 2025 yılında yüzde 44 zam yapılması öngörülürken, asgari ücretliye yüzde 30 zam, memur ve memur emeklisine yüzde 13 zam; esnaf, işçi, çiftçi emeklisine yüzde 17 zam öngörülüyor. Enflasyon yüzde 50 seviyesindeyken ve bütçe gelirlerine yüzde 44 zam zam yapılırken, dar gelirli milyonlara bu kadar düşük oranlarda yapılması 2025 bütçesinin hak ve adaletten uzak olduğunu göstermektedir.

Burada altını önemle çizmek istediğimiz husus, enflasyonla mücadelede izlenen yol ve yöntemlerin hatalı olduğudur. Enflasyonla mücadelenin yolu arzı artırmaktan geçiyor. Bu arz artışının da yollara dökülen domatesleri tekrar görmemek için bir planlama dahilinde yapılması gerekiyor. Ancak 2025 bütçesinde yatırımların ve istihdamın artırılması için yeterli bir projeksiyon bulunmadığı gibi kaynak ayrımı da yeterli değildir. Enflasyonu kalıcı olarak ortadan kaldırmak istiyorsak mutlaka arzı artırmalıyız."