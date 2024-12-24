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Fatih Erbakan'dan 'asgari ücret' tepkisi: İktidarı bu hatasından bir an evvel geri dönmeye davet ediyorum

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, 2025 yılında uygulanacak asgari ücretin 22 bin 104 TL olarak belirlenmesine "İktidarı bu hatasından bir an evvel geri dönmeye davet ediyorum" diye tepki gösterdi.

Güncel
  • 24.12.2024 22:21
  • Giriş: 24.12.2024 22:21
  • Güncelleme: 24.12.2024 22:23
Kaynak: ANKA
Fatih Erbakan'dan 'asgari ücret' tepkisi: İktidarı bu hatasından bir an evvel geri dönmeye davet ediyorum
ANKA

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, sosyal medya hesaplarından 2025 yılında uygulanacak asgari ücretin 22 bin 104 TL olarak belirlenmesiyle ilgili açıklama yaptı.

Erbakan'ın paylaşımı şöyle:

"Hükümetin milletimize reva gördüğü Asgari Ücret rakamı 22.104 TL! İktidarın ekonomideki başarısızlığının tüm faturası; ezilenlere, dar gelirli milyonlara, emeklilerimize ve sabit ücretlilere kesiliyor. Yönetenler şimdilik keyiflerini süredursunlar, ezilenler bu vurdumduymaz anlayışın hesabını elbette sandıkta soracak! TV programlarında, bu rakamın 'çok bile' olduğunu açıktan ya da bilinç altından savunan trol gazetecileri ibretle seyrettiğimiz bu kara gecede, 'Mazlumun ahı, indirir Şah’ı' diyor, iktidarı bu hatasından bir an evvel geri dönmeye davet ediyorum."

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