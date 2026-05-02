Fatih Erbakan'dan 'cumhurbaşkanı adayı' açıklaması

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Milli Gençlik Derneğinde düzenlenen partisinin "İl Sorumluları ve İl Başkanları Toplantısı"nda açıklamalarda bulundu.

Erbakan, emeklilere verilecek 4 bin lira bayram ikramiyesini yetersiz olduğunu kaydetti.

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan'ın, katıldığı bir televizyon programında, gösterecekleri Cumhurbaşkanı adayı için "Biz öyle bir isim üzerinde çalışıyoruz ki o ismi açıkladığımızda tüm Türkiye, 86 milyon 'Oh be, işte aradığımız bu' diyecek" sözleriyle işaret ettiği adayın kendisi olup olmadığına ilişkin soru üzerine Erbakan, şu yanıtı verdi:

"Sayın Genel Başkan Mahmut Arıkan Bey'in ifadelerini biz de duyduk. Ancak bizim kendisiyle bunun öncesinde bir görüşmemiz veya bizim adaylığımızla ilgili bir mutabakatımız oluşmamıştı. Dolayısıyla kendisinin tam olarak kimi kastettiğini bilebilmemiz mümkün değil. Yine kendisine sormak gerekir."

"ADAYIMIZI KENDİMİZ ÇIKARACAĞIZ"

"Ancak biz Yeniden Refah Partisi olarak, 2028 seçimlerinde inşallah Cumhurbaşkanı adayımızı kendimizin çıkartacağını, kendi başımıza seçimler yapacağımızı söylemek isterim" diyen Erbakan, "Dolayısıyla bizim adaylığımız konusunda mutabık kalacak, bizim adaylığımıza destek olacak diğer siyasi partilerin de bulunması bizi tabii ki memnun eder. Böyle bir mutabakat olursa bizim adaylığımızı destekleyen diğer siyasi partilerin seçmeninin teveccühüne de layık olmak üzere elimizden gelen gayreti göstereceğimizi ifade etmek isterim" ifadelerini kullandı.