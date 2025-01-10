Fatih Erbakan'dan erken seçim çağrısı: İktidar için artık gitmenin vakti geldi

Yeniden Refah Partisi (YRP) Genel Başkanı Fatih Erbakan, iktidarı "haksız şekilde zenginleşenlerin imtiyazlıların partisi" diye niteleyerek erken seçim çağrısında bulundu.

Erbakan, "Milletimiz kendisine bu sefalet maaşlarını reva gören iktidara gerekli cevabı sandıkta verecek. Bu sebeple bir an önce seçim sandığını milletin önüne koymak, yapılacak bir erken seçimle bu haksızlıklardan kurtulmak gereklidir. Her şeyin bir vakti vardır. İktidar için artık gitmenin vakti gelmiştir" dedi.

Erbakan, sosoyal medya hesabından "İktidar için artık gitme vakti gelmiştir." başlıklı bir video paylaştı. Erbakan, memur ve emeklilere yapılan zam oranlarına tepki göstererek, bir an önce seçime gidilmesi gerektiğini ifade etti.

Erbakan'ın açıklamaları şu şekilde:

"Bilindiği üzere iktidar SGK ve Bağ-Kur emeklileri için en düşük emekli maaşını yüzde 15,75 zam ile 14 bin 469 lira olarak açıkladı. Memur ve memur emeklisinin yüzde 11,54'lük maaş zammına itirazını ve feryadını duymayan iktidar, SGK ve Bağ-Kur emeklilerini de duymadı. Bu açıklama ile vurdumduymaz bir iktidarla karşı karşıya olduğumuz bir kez daha ortaya çıkmıştır. Bugün ülkemizde açlık sınırı 23 bin 256 lira, yoksulluk sınırı ise 71 bin 48 lira olmuş. Bu gerçeklik karşısında yoksulluk sınırı şöyle dursun açlık sınırı altında kalmış maaşları milletimize reva görenler bir de üstüne 'hayırlı olsun' tebriğinde bulunanlar milletimizin değil haksız yere zenginleşenlerin iktidarı olmuştur. İktidar 'önce millet' demeyi unutmuştur. İktidar adil yönetim anlayışından kopmuştur. İktidar paylaşımda adalet ilkesinden sapmıştır. Tüm bu asil ilkeler yerine, haksız zenginleşme, kamu malını israf etme ve 'önce imtiyazlar' anlayışını getirmiş.

'MİLLETİMİZ, İKTİDARA GEREKLİ CEVABI SANDIKTA VERECEK'

Milletimiz kendisine bu sefalet maaşlarını reva gören iktidara gerekli cevabı sandıkta verecek. Bu sebeple bir an önce seçim sandığını milletin önüne koymak, yapılacak bir erken seçimle bu haksızlıklardan kurtulmak gereklidir. 54. Hükümet döneminde bilhassa ezilen dar gelirli milyonlara yapılan yüzde 120 ile yüzde 325 arasındaki maaş zamlarını ve içinde bulunduğumuz 2025 yılında da bu zamları milletimize verebilmenin mümkün olduğunu hatırlatıyoruz. Bu vesileyle milletimizi adil bir paylaşım ve adil bir yönetim için milli görüşün adresi Yeniden Refah Partisi çatısı altında toplanmaya davet ediyoruz. Ezilenlerin taleplerine karşı kör sağır ve vurdum duymaz olmuş iktidara ise 'Artık miadınız doldu, milletimizden koptunuz, haksız şekilde zenginleşenlerin imtiyazlıların partisi oldunuz, artık gitme vaktiniz geldi' diyoruz. Her şeyin bir vakti vardır. İktidar için artık gitmenin vakti gelmiştir. Artık vakit tamamdır. Aziz Milletimizin selameti için Milli Görüş'ün, Adil düzenin ve elbette Yeniden Refah'ın vakti gelmiştir."

İktidar için artık gitme vakti gelmiştir. pic.twitter.com/xUwZZ92b4I — Dr. Fatih Erbakan (@erbakanfatih) January 9, 2025

Fatih Erbakan geçen hafta yaptığı açıklamada da bir an önce seçime gidilmesi gerektiğini söylemişti. Erbakan, 2023'te yapılan seçimin aksine bu kez seçimlere Cumhur İttifakı çatısı altında girmeyeceklerini ve cumhurbaşkanlığı için kendi adaylarını göstereceklerini açıklamıştı.