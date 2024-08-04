Fatih Erbakan'dan iktidara SGK borçları tepkisi: "Bu borçlar sizin belediyelerinizin yaptığı borçlar"

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, belediyelerin SGK'ye olan borçlarına ilişkin yaptığı açıklamada "Bu belediyeler sizdeyken borçları tahsil etmek neden aklınıza gelmedi? Bu borçlar, sizin AK Parti'li belediyelerinizin yaptığı borçlar. Bu, son derece samimiyetsiz ve çifte standartçı bir uygulama" ifadelerini kullandı.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, belediyelerin Sosyal Güvenlik Kurumuna borçlarının tahsil edilmesine yönelik alınan karara tepki gösterdi.

"Bu, son derece samimiyetsiz ve çifte standartçı bir uygulama" diyen Erbakan, iktidara "Bu belediyeler sizdeyken borçları tahsil etmek neden aklınıza gelmedi? Bu borçlar, sizin AK Parti'li belediyelerinizin yaptığı borçlar" sözleri ile yüklendi.

Erbakan, partisinin genel merkezinde İl Başkanları Toplantısı öncesi basın mensuplarına açıklama yaptı.

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin ölümünden dolayı üzüntü duyduklarını belirten Erbakan, "İslam alemi büyük bir dava adamını, cesur bir mücahidi kaybetti. İsmail Heniyye'yi kaybettik ama onun davası baki kalacaktır, onun davası devam edecektir. Onun taşıdığı sancağı devralan mücahitler, bundan sonra eskisinden daha güçlü, daha etkili bir şekilde bu mücadeleyi devam ettirecekler. Siyonizme karşı mücadeleye devam edecekler. Kudüs ve Mescid-i Aksa, bir gün mutlaka özgürlüğüne kavuşacak. Zalimler ve siyonizm mutlaka mağlup olacak" diye konuştu.

"KÜRECİK ÜSSÜ KAPATILMALI"

Erbakan, Malatya Kürecik'teki radar üssünün de kapatılması gerektiğini belirterek, "Bebek katili, çocuk katili hainlerin, siyonistlerin, teröristlerin korunmasına kendi şehit kanıyla alınan toprağımızdaki radar üssüyle destek oluyoruz. Bu ayıba son verilmesi gerekir" değerlendirmesinde bulundu.

Fatih Erbakan, 4 kişilik bir ailenin yoksul olmaması ve temel ihtiyaçlarını karşılayabilmesi için aylık gelirinin 62 bin lira olması gerektiği görüşünü dile getirdi.

"AKILLARINA SGK BORÇLARINI TAHSİL ETMEK GELDİ"

Erbakan, belediyelerin Sosyal Güvenlik Kurumu'na borçlarına ilişkin de şunları söyledi:

"Hükümetin belediyeleri kaybettiği noktada akıllarına SGK borçlarını tahsil etmek geldi. 20 seneden beri bu belediyeler sizdeyken borçları tahsil etmek neden aklınıza gelmedi? Bu borçlar, sizin AK Parti'li belediyelerinizin yaptığı borçlar. Bu, son derece samimiyetsiz ve çifte standartçı bir uygulama. Bu uygulama, 'muhalefet partili belediyeleri çalıştırmamak, elini kolunu bağlamak, böylece hem muhalefet partilerine hem de o bölgelerde o partilere oy vermiş olan seçmeni ve halkı cezalandırmak' demektir."

"KENDİ SOSYAL MEDYA PLATFORMLARIMIZI KURMAMIZ LAZIM"

Erbakan, konuşmasının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Türkiye'nin İsrail'e başka ülkeler üzerinden ticaret yaptığı iddiasına ilişkin Erbakan, "Türkiye üzerinden başka ülkelerden gelip İsrail'e gidebilecek malların da engellenmesi lazım. Bu yönde iddialar var. Böyleyse bunların önlenmesi lazım" açıklamasında bulundu.

Erbakan, sosyal medya platformu Instagram'ın Türkiye'de erişime kapatılmasına ilişkin soru üzerine, "Sosyal medya platformları maalesef siyonizmin kontrolünde. Aslında kendi sosyal medya platformlarımızı kurmamız, oluşturmamız lazım. Bu olmadan, onlara mahkumken, bağımlıyken kapatıyorsunuz, nereye kadar kapatacaksınız? Bir yerden sonra açıyorsunuz ve onlar da bu yaptıklarını yapmaya devam ediyorlar. İkiyüzlü, çifte standartçı yüzlerini açık bir şekilde ortaya koyan bir olaydır. Instagram'ın yapmış olduğu uygulamayı asla onaylamıyoruz." ifadelerini kullandı.