Fatih Erbakan'dan 'ittifak' sorusuna yanıt

Yeniden Refah Partisi (YRP) Genel Başkanı Fatih Erbakan, bir otelde düzenlediği İl Başkanları Toplantısı öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Toplantı sonrasında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Fatih Erbakan, yarın yapılacak Saadet Partisi ziyaretine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Erbakan, "Bu ziyaret Genel Başkan Sayın Mahmut Arıkan Bey'e bir hayırlı olsun ziyareti ve Saadet Partisi camiasına da bir nezaket ziyareti olarak gerçekleşecek. Yeniden Refah Partisi olarak bütün siyasi partilerle görüşmelerimizi, istişarelerimizi, müzakerelerimizi yapıyoruz. Yarınki ziyarette de Türkiye'nin ve dünyanın, bölgenin gündemi ele alınacak. Karşılıklı fikir alışverişinde bulunulacak, bir değerlendirme yapılacak" dedi.

"Şu anda ittifakla ilgili herhangi bir çalışma, herhangi bir görüşme Saadet Partisi'yle de diğer partilerle de yok" diyen Erbakan, "Ama tabii bu seçim yaklaştığı zaman olmayacak anlamına gelmez. Seçime yakın dönemde bu konular tekrardan masaya yatırılıp müzakere edilebilir" ifadelerini kullandı.