Fatih Erbakan'dan ittifak ve Abdullah Gül açıklaması

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, katıldığı TV programında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Saadet Partisi ve Yeni Yol grubu ile olası temaslara yönelik soruları yanıtlayan Erbakan, benzer tabanlara hitap eden partilerin bir araya gelmesi durumunda önemli bir sinerji oluşabileceğini ifade etti.

Erbakan, "Milli Görüş kökenine sahip, seçmen tabanı birbirine yakın olan partilerin bir araya gelmesi halinde güçlü bir alternatif ortaya çıkabilir. Böyle bir birliktelik, Türkiye siyasetinde üçüncü bir yolun açılmasına vesile olabilir. Bu çerçevede parlamento seçimlerine yönelik olarak ittifak ihtimallerine kapıyı tamamen kapatmış değiliz" dedi. Ancak bu yaklaşımın yanlış yorumlanmaması gerektiğini vurgulayan Erbakan, "Bu, bizim aktif bir ittifak arayışı içinde olduğumuz anlamına gelmez. Kendi gücümüzle de seçimlerde önemli bir başarı elde edebilecek noktadayız" ifadelerini kullandı.

"OY ORANIMIZI YÜZDE 8-10 BANDINDA"

Partisinin seçim performansına ilişkin verileri paylaşan Erbakan, "2024 yerel seçimlerinde 520 bin üyemizle yüzde 7 oy aldık. Bugün üye sayımız 660 bine ulaştı. Geçmiş seçimlerde üye sayımızın yaklaşık 6 katı oranında oy aldığımız dikkate alındığında, mevcut tablo bize 4 milyona yakın bir oy potansiyelini işaret ediyor" dedi.

Türkiye genelinde seçmen sayısına bakıldığında bu oranın yüzde 8'e tekabül ettiğini belirten Erbakan, "Biz bugün yüzde 8 ila 10 bandında bir oy alabileceğimize inanıyoruz. Hedefimiz üye sayımızı 1 milyona çıkararak yüzde 15-20 bandına ulaşmaktır. Bu rakamlar afaki değil, tamamen matematiksel verilere dayanmaktadır" şeklinde konuştu.

Anket sonuçlarının geçmişte gerçeği yansıtmadığını ifade eden Erbakan, "2024 seçimlerinde anketler bizi en fazla yüzde 3 gösterirken biz yüzde 7 oy aldık. Bugün de benzer şekilde düşük gösteriliyoruz ancak sahadaki karşılığımız bunun çok daha üzerindedir" dedi.

"CUMHURBAŞKANLIĞI ADAYLIĞI KONUSUNDA DESTEK OLURSA MEMNUN OLURUZ"

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan’ın cumhurbaşkanı adayıyla ilgili açıklamalarına da değinen Erbakan, bu konuda herhangi bir resmi temas veya anlaşma olmadığını belirtti.

Erbakan, "Parti sözcümüz Suat Kılıç Bey de bu adayın Fatih Erbakan olması temennisini dile getirdi. Elbette böyle bir destekten memnuniyet duyarız. Saadet Partisi ile karşılıklı saygıya dayalı, olumlu ilişkilerimiz var. Genel başkanlar düzeyinde ziyaretler ve görüşmeler gerçekleştirdik" ifadelerini kullandı.

Olası bir ortak adaylık durumuna ilişkin Erbakan, "Saadet Partisi’nin yanı sıra DEVA ve Gelecek Partisi’nin de destek vereceği bir ortak adaylık söz konusu olursa bu daha güçlü bir tablo ortaya çıkarabilir. Ancak bu tamamen ilgili partilerin kendi değerlendirmelerine bağlıdır" dedi.

"ABDULLAH GÜL İLE HERHANGİ BİR TEMAS VEYA BLOK ÇALIŞMASI YOK"

Eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün öncülüğünde bir blok oluşturulacağı yönündeki iddialara ilişkin Erbakan, "Bu yönde ortaya atılan iddialar bize de ulaşıyor ancak bizim tarafımıza iletilmiş herhangi bir teklif ya da yürütülen bir çalışma söz konusu değildir. Sayın Abdullah Gül ile uzun zamandır doğrudan bir temasımız da olmadı" diye konuştu.

Tek temasın bir davet vesilesiyle gerçekleştiğini belirten Erbakan, "Partimizin Genel Sekreteri tarafından bir iftar daveti iletilmesi dışında bu yönde bir görüşme yapılmamıştır. Bunun dışında herhangi bir blok çalışması ya da ortak hareket planı bulunmamaktadır" ifadelerini kullandı.

Cumhur İttifakı'na kapıları kapattıklarını söyleyen Erbakan, "Bu konuda kararımız kesin. Milletimiz de bunu istiyor. Özellikle sahada çok olan bir partiyiz biz. Medya gücümüz de olmadığı için sahada bulunarak bu açığı kapatıyoruz. İşte Anadolu buluşmaları, stant programları, üye kayıt çalışmaları, mahalle ziyaretleri, ciddi esnaf ziyaretleri, ciddi bir şekilde milletin içindeyiz ve milletimiz de, çok ciddi bir şekilde kesinlikle bir daha Cumhur İttifakı'nda yer almayın diye bize söylüyorlar. Kendi başınıza girin, kendiniz olursanız biz size destek oluruz diye ifade ediyorlar. Biz de milletimiz madem böyle istiyorsa buna uymamız gerekir diye de düşünüyoruz. Teşkilatlarımız da böyle istiyor. Bir de tabii siyaseten, mantıken biraz önce söylediğim gibi bir kere denediğimizi bir kez daha denemenin, bir kez daha yanılmanın bir manası yok diye düşünüyoruz."