Fatih Erbakan'dan Kasım Gülpınar açıklaması: Bizimle istişare edilmedi

Urfa Büyükşehir Belediye Başkanı Kasım Gülpınar, Yeniden Refah Partisi'nden (YRP) istifa ettiğini duyurdu. AKP'ye geçeceği iddia edilen Gülpınar yola 'bağımsız' devam edeceğini söylerken istifa ettiği YRP'den de ilk açıklama geldi.

Sözcü TV'ye konuşan Yeniden Refaf Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, olayın detaylarını anlattı.

"BİZİMLE İSTİŞARE OLMADI"

Kasım Gülpınar'ın "Kararı YRP ile istişare ederek aldık" sözlerine değinen Erbakan "Birtakım duyumlar geliyordu ama kesin bir bilgi yoktu. Biz açıklamasına şaşırdık. Herhangi bir istişare olmadı bizimle. Üzülerek söylüyorum bizimle bir istişare olmadı. İstişare kelimesi çok mantıklı değil. Bilgi olarak da söylüyorsa öyle bir şey de olmadı" diye konuştu.

"YÜZDE 79'A RAĞMEN YAPILAN BİR İŞ"

Gülpınar'ın istifasını duyurduğu meclis toplantısındaki konuşmasını da değerlendiren Erbakan "Bugün belediye meclis üyeleriyle yaptığı toplantıda da kendisi bizzat söylüyor 'Ben anket yaptırdım halkın yüzde 79'u istifa etme diyor ama ben çalışamıyorum, baskılar oluyor, projelerim onaylanmıyor, taleplerim geri çevriliyor o nedenle istifa edeceğim diyor. Yüzde 79'a rağmen yapılan bir işten hayır geleceğini zannetmiyorum" ifadelerini kullandı.

Fatih Erbakan, başkan Gülpınar'ın "bağımsız kalacağım" sözlerine ilişkin ise şunları söyledi:

"Bilemiyorum. Kendisi için 'sirk cambazı' ve 'Zübük' ifadelerini kullanan bir yapıya tekrar giderse artık diyecek bir şey yok. Sayın Cumhurbaşkanı kendisi için bizim partiye geçtiğince 'sirk cambazı' ve 'Zübük siyasetçiler' ifadelerini kullanmıştı."