Fatih Erbakan'ı ziyaret eden Ali Babacan, Gelecek Partisi ile yapılan 'birleşme görüşmeleri' hakkında konuştu

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Babacan, Yeniden Refah Partisi (YRP) Genel Başkanı Erbakan'ı ziyaret etti.

Yeniden Refah Partisi Genel Merkezi'nde basına kapalı gerçekleşen ziyaretin ardından Babacan ve Erbakan ortak basın toplantısı düzenledi.

Babacan ziyarette, bundan sonraki süreçte iki partinin temaslarının sıklaştırılması, diyaloğun işlemesi ve işbirliği alanlarında görüşülmesiyle ilgili değerlendirmeler yaptıklarını söyledi.

"BİRLEŞME SÜRECİNİ OLUMLU OLARAK DEĞERLENDİRİYORUZ"

Gelecek Partisi ile birleşme konusunda yürütülen sürece ilişkin soru üzerine Ali Babacan şunları kaydetti:

"Şu anda DEVA ve Gelecek Partisi arasında devam eden bir görüşme trafiği var. Bu görüşme trafiğinin amacı da, iki parti arasında bir birleşmenin olup olmayacağı. Bu sürecin detaylarıyla ilgili bugünden bilgi vermemizin, 'şöyle olur, böyle olmaz' diye fikir ortaya koymamızın doğru olmadığını düşünüyorum. Biz, birleşme sürecini olumlu olarak değerlendiriyoruz. Süreç devam ettiği için olur mu, olmaz mı, ne zaman sonuçlanır, modaliteleri nasıl olur, bununla ilgili bugünden bir şey söylememiz mümkün değil."

Fatih Erbakan da ziyaretlerinden ötürü Babacan'a teşekkür ederek iadeiziyarette bulunacaklarını söyledi.

Türkiye’nin içinde bulunduğu durumun ele alındığını belirten Erbakan, "Karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu. Siyasi gelişmeler, özellikle ekonomi konusundaki sıkıntılar ele alındı. Sayın Başkan'ın ekonomi yönetimindeki tecrübesi dolayısıyla kendisinden önemli bilgiler aldık" dedi.

Erbakan, iki parti arasındaki görüşmelerin daha sık devam etmesi konusunda karara vardıklarını kaydetti.