Fatih Erbakan: Kanal İstanbul projesine karşıyız

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, partisinin genel merkezinde düzenlediği İl Başkanları Toplantısı öncesi, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Türkiye'nin gündemini ve iktidarın ekonomi politikalarını eleştirdi.

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Fatih Erbakan, Kanal İstanbul'a ilişkin soru üzerine, "Kanal İstanbul" ile uğraşmak yerine, İstanbul'un depreme dayanıklı hale getirilmesiyle uğraşılması gerektiğine işaret etti.

Fatih Erbakan, şöyle devam etti:

"Kanal İstanbul ile uğraşmak ve bu enerjiyi, bu kaynakları oraya aktarmak yerine Türkiye’nin yüzde 30'a varan genç işsizliğini, 11 milyona varan işsizler ordusunu işe ve istihdama kazandırmak için harcamak gerekiyor. Birinci dereceden deprem bölgesi olan bir yere 5 milyon insanı daha getirecek olan böyle bir projeye karşı olduğumuzu daha önce ifade ettik. İstanbul'a su sağlayan su kaynaklarına, çevreye çok olumsuz etkilerinin olacağını bilim adamları ifade ediyorlar, ekolojik dengeye zarar vereceğini ifade ediyorlar. Bütün bu sebeplerle nedeniyle biz de Kanal İstanbul'a karşıyız."