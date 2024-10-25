Fatih Erbakan: Kürtlerin temsilcisi ne Öcalan ne PKK ne de DEM Parti'dir

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "Kürt vatandaşlarımızın temsilcisi ne Abdullah Öcalan ne PKK ne PYD ne YPG ne de tek başına DEM Parti'dir" dedi.

Erbakan, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, TUSAŞ'a yönelik saldırıya değindi.

Saldırının gündüz saatlerinde, saldırganlar tarafından ellerini kollarını sallayarak gerçekleştirildiğini kaydeden Erbakan "Oradaki jandarma kontrol noktasından teröristler nasıl geçtiler?" diye sordu.

"GÜVENLİK VE İSTİHBARAT ZAAFIMIZ VAR"

Olayın çok yönlü soruşturulmasını isteyen Fatih Erbakan, "Yetkililerin 'Biz terörün kökünü kazıdık, şehirde terörist kalmadı, dağlarda birkaç yüz terörist var, onların da ayakkabı numarasına kadar her türlü istihbaratını topladık' dedikleri noktada böyle saldırıların hiç yaşanmaması gerekir. Ancak maalesef bir güvenlik ve istihbarat zaafımız olduğunu, yetkililerin ifade ettiği gibi terörün de tam manasıyla bitirilmiş olmadığını bu saldırıyla görmüş olduk" diye konuştu.

Erbakan, şöyle devam etti:

"Kürt vatandaşlarımızın temsilcisi ne Abdullah Öcalan ne PKK ne PYD ne YPG ne de tek başına DEM Parti'dir. Çözüm için muhatap aranıyorsa, Kürt halkının temsilcisi siyasi partilerdir, bölgedeki STK'lerdir, kadim aşiretlerdir, oradaki Kürt vatandaşlarımızın kendisidir. Yeniden Refah Partisi olarak doğrudan Kürt vatandaşlarımızın, meşru muhatapların muhatap alınacağı bir çözüm sürecine elbette ki 'evet' diyoruz, bunu elbette ki destekleriz."

"PKK'NIN LAĞVEDİLMESİ GÖZ BOYAMA OLACAKTIR"

Örgütün tek başına lağvedilmesinin yeterli olmayacağını ifade eden Erbakan, YPG/PYD'nin varlığını devam ettirmesi halinde bir kazanım elde edilemeyeceğini dile getirdi.

Fatih Erbakan, "Şu anda kendileri için bile bir önemi kalmayan PKK'nın lağvedilmesi, göstermelik olarak birkaç yüz örgüt mensubunun silah bırakması tek başına yeterli olmayacaktır, bir göz boyama olacaktır." diye konuştu.

Erbakan, TUSAŞ'a yönelik saldırının bir mesaj olduğunu, örgütün bu saldırıyla silah bırakmaya niyeti olmadığını ifade ettiğini söyledi.