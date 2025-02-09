Fatih Erbakan: "Kuş kadar zam bir ay geçmeden uçup gitti"

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, iktidarın ekeonomi politikalarını eleştirdi.

"Vermiş oldukları kuş kadar zam daha bir ay geçmeden maalesef uçup gitti" diyen Erbakan, "Asgari ücretliye, emekliye 2025 yılında yine yaşam mücadelesi, çile ve hayatta kalma mücadelesi düştü" ifadelerini kullandı.

Erbakan, partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenledi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "Trump her ne kadar Grönland'dan Meksika'dan bahsetse de asıl hedefinde 'Büyük İsrail' planının gerçekleştirilmesi, asıl hedefinde Arz-ı Mevud olarak tanımladıkları toprakların işgal edilmesi var" dedi.

Erbakan, parti heyetlerinin 6 Şubat depremlerinden etkilenen illeri ziyaret ettiğini belirterek, 650 bin vatandaşın hala konteyner kentlerde yaşadığını ve yetkililerin bu sorunu bir an önce çözmesi gerektiğini söyledi.

Kartalkaya'da 78 kişinin hayatını kaybettiği otel yangınına da değinen Erbakan, yetkililerin suçu birbirine atmanın telaşında olduğunu, otel sahibinin yanında Kültür ve Turizm Bakanlığının, belediyenin ve il özel idaresinin de sorumluluklarının bulunduğunu vurguladı.

Ülkenin gerçek gündeminin geçim derdi olduğunu ifade eden Erbakan, halkın yüzde 45'inin açlık, yüzde 80'inin ise yoksulluk sınırının altında yaşam mücadelesi verdiğini aktardı.

TÜİK'in enflasyon rakamlarını açıklamasıyla milyonlarca asgari ücretlinin gelirinin açlık sınırının altına düştüğünü vurgulayan Erbakan, "Vermiş oldukları kuş kadar zam daha bir ay geçmeden maalesef uçup gitti. Asgari ücretliye, emekliye 2025 yılında yine yaşam mücadelesi, çile ve hayatta kalma mücadelesi düştü" diye konuştu.

ERKEN SEÇİM ÇAĞRISI

Fatih Erbakan, bir an evvel erken seçimin yapılması talebinde bulunarak, şunları kaydetti:

"Ekonomiyi getirdikleri nokta ortada. Sayın Mehmet Şimşek dönemi öncesi ve Sayın Mehmet Şimşek dönemi ortada, öyleyse ne yapacağız? CHP'ye mi gideceğiz? Hayır. Bu ülkede CHP'nin iktidar olduğu hiçbir dönemde ekonominin düzeldiği, bolluk ve bereket yaşandığı görülmemiş. Öyleyse ne CHP'den ne mevcut iktidardan bir hayır gelmeyeceği ortada olduğuna göre erken seçimin yapılması halinde bu aziz millet ferasetini kullanacak ve Yeniden Refahı iktidara getirecek."

"ASIL AMAÇ GAZZE'Yİ İŞGAL ETMEK"

Erbakan, İsrail'in Gazze'de 471 gün boyunca sürdürdüğü soykırım sonucunda ateşkesin sağlanması ile tablonun açık bir şekilde ortaya çıktığını dile getirdi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile yaptığı basın toplantısını da eleştiren Erbakan, şöyle devam etti: